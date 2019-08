Élodie Fontan enceinte de Philippe Lacheau ? Elle dévoile une photo en bikini

En couple depuis 2016, Philippe Lacheau et Élodie Fontan partagent souvent l'affiche de leurs longs métrages. Pour Babysitting 2, Alibi.com ou encore Nicky Larson et le parfum de Cupidon, ils ont eu la chance de travailler côte à côte. Au micro de Purepeople.com, le réalisateur avouait avoir "beaucoup de chance". "Tu gagnes du temps parce que tu prends pas de gants, tu vas droit au but, tu dis ce qui est bien ou pas", confiait l'acteur de 39 ans. Les tourtereaux sont à nouveau au cinéma, pour le film Comme des bêtes 2, où ils doublent les personnages de Max et Chloé.