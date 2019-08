Elodie Fontan enceinte de Philippe Lacheau ? Un ventre rond qui en dit long...

Elodie Fontan et son amoureux Philippe Lacheau bientôt parents ? Si cela pourrait inspirer un scénario au réalisateur et acteur de Babysitting pour un troisième volet, il se pourrait que ce soit surtout une réalité. A en croire Paris Match (dans les kiosques le 14 août 2019), l'actrice est enceinte.

Dans les pages du magazine, on apprend que la jolie blonde de 32 ans attendrait son premier enfant. Ce qui aurait trahi sa grossesse ? Un début de baby bump ! "Vus à l'aéroport de Québec où ils étaient en vacances, Elodie Fontan et Philippe Lacheau, en couple depuis plusieurs années, semblent se préparer à un heureux événement. Le ventre arrondi de l'actrice laisse peu de place au doute", écrivent nos confrères sans partager de photo du fameux ventre rond.

Il ne faut toutefois pas mettre la charrue avant les boeufs puisque, le lundi 15 juillet, soit un petit mois plus tôt, Elodie Fontan postait une photo d'elle en maillot de bain sur son compte Instagram et, si son ventre n'apparaissait pas en entier, il semblait toutefois encore assez plat... Mais, dans le même temps, sur ses récentes photos de vacances, dont la dernière a été postée le 7 août, on peut constater qu'elle ne se montre pas en pied. Son baby bump aurait-il depuis poussé ?

Pour rappel, Elodie Fontan et Philippe Lacheau sont en couple depuis 2016. Une complicité amoureuse et professionnelle puisqu'ils ont travaillé ensemble sur Babysitting 2, Alibi.com et Nicky Larson et le parfum de Cupidon. D'ailleurs, à l'occasion de la sortie du DVD de ce dernier film, l'acteur et réalisateur de 39 ans avait accepté d'évoquer sa relation avec son amoureuse au micro de Purepeople.com. Parlant du fait de travailler avec sa moitié, il disait alors : "Tu gagnes du temps parce que tu ne prends pas de gants, tu vas droit au but, tu dis ce qui est bien ou pas."

On retrouve aussi les amoureux actuellement au cinéma dans Comme des bêtes 2, film pour lequel ils prêtent leurs voix à Max et Chloé.