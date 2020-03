Michel Cymes rassure sur le coronavirus et dénonce un "matraquage médiatique"

Michel Cymes veut rassurer. Face à l'inquiétude grandissante des Français à cause du coronavirus, ou Covid-19, le plus célèbre médecin du PAF a pris les choses en main et a décidé de présenter une émission spéciale ce mardi 3 mars 2020. Sur France 2, il s'entourera donc d'experts comme le professeur Éric Caumes, chef du service Maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière, et Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur. Le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, se joindra également à la discussion sur cette épidémie qui sévit dans le monde entier.

Le journal du Parisien s'est entretenu avec Michel Cymes en marge de la diffusion. Le meilleur ennemi de Nagui en a profité pour exprimer son ressenti vis-à-vis de ce virus. Et selon lui, "il n'y a pas de psychose à avoir." "On connaît de plus en plus ce virus malgré des zones d'ombre. Il ne donne dans l'énorme majorité des cas rien de plus qu'un syndrome grippal", assure-t-il. S'il regrette "un matraquage médiatique qui n'arrange pas les choses", il juge toutefois pertinentes les mesures exceptionnelles prises ces derniers jours comme l'annulation de manifestations sportives ou de concerts. "Il faut limiter la promiscuité. C'est un moyen de monter des barrières contre ce virus." En outre, Michel Cymes suit les instructions à la lettre, ce qui signifie ne plus serrer de mains ou ne plus faire la bise. "Quand vous avez un rhume, vous n'embrassez pas vos collègues, si ?", interroge-t-il.

Quoi qu'il en soit, il fait confiance à la médecine française, "l'une des meilleures au monde", pour contrer cette épidémie. Avec son émission spéciale, il espère prouver que le pays est mobilisé et que le virus s'amenuisera dans "les semaines ou les mois" à venir. Mais en attendant, les chaînes de télé ont pris leurs précautions. En effet, toujours d'après Le Parisien, depuis ce week-end, certaines émissions de TF1 Production se passent de public, à l'image de Téléfoot ou encore de C'est Canteloup...