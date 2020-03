M. Pokora, sa tournée menacée : il s'explique sur ses messages qui ont choqué

Ce que M. Pokora aime plus que tout, c'est faire le show. Alors quand le chanteur français de 34 ans a appris que ses retrouvailles avec le public pouvaient être compromises par les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus en France, sa réaction a été virulente. Un peu trop aux yeux de certains et même du compagnon de Christina Milian lui-même, qui a rapidement retiré les deux messages qu'il avaient publiés sur Instagram dans la soirée du 29 février 2020. "C'est un peu bizarre ce procédé de dédramatiser un virus depuis 10 jours sur les chaînes d'info, les politiques, les médecins en disant que la grippe tue chaque année beaucoup plus de personnes dans le monde ou que H1N1, Ebola, etc. Mais de prendre des mesures sans précédent. (...) Jamais on a annulé des concerts, marathons, etc. pour H1N1, Ebola et autres... (...) On nous cache quelque chose ou quoi ?", avait-il écrit dans un premier temps.

Finalement, M. Pokora s'était ravisé en publiant un autre message lors de cette même soirée du 29 février. "Les ami(e)s, comme vous, je viens d'apprendre la surprenante décision du ministère d'annuler les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'à nouvel ordre... On en saura plus en début de semaine. Je vous tiens au courant concernant la tournée censée reprendre week-end pro...", avait-il écrit. Remonté et très déçu après l'annonce du gouvernement, il avait ajouté : "+ de 5000 personnes, c'est risqué, mais 4500, on est bon !"

En effet, après plusieurs semaines d'absence pour cause de congé paternité lié à la naissance de son fils Isaiah en janvier dernier à Los Angeles, M. Pokora doit se produire au Galaxie d'Amnéville le 6 mars prochain.

Conscient d'avoir pu en choquer certains, qui ne se sont pas gênés pour le clasher sur les réseaux sociaux, M. Pokora s'est à nouveau exprimé dans la soirée du lundi 2 mars, avant de justifier ses précédents écrits. S'agissant des messages qu'il a supprimés, il a déclaré : "À froid, je me suis rendu compte que la forme n'était pas la bonne et pouvait prêter à confusion." Ne remettant pas en cause les mesures de vigilance qui ont été prises "pour notre bien", M. Pokora pense toutefois que l'on ne nous dit pas tout. "Je me demandais si on nous disait vraiment tout sur la dangerosité du virus, puisque c'est un fait, on nous l'a dédramatisé constamment dans les médias et, d'un coup, on prend des mesures inédites. Ce sont des faits. Pas mon imagination !", a-t-il défendu.

Me dire que je ne pourrais pas le partager avec le public m'a mis une claque

L'interprète des Planètes et de Tombé est enfin revenu sur son immense déception qui a pris le dessus, lorsqu'il a appris que son Pyramide Tour était menacé. "Mon spectacle, ça fait deux ans que je travaille dessus. Sur la scénographie, la mise en scène, les décors, les chorégraphies. On a répété des mois. C'est plus de 100 personnes qui bossent sur cette tournée, a-t-il justifié. Donc, sur le coup, de me dire que je ne pourrais pas le partager avec le public m'a mis une claque. La scène, c'est toute ma vie.

Toujours en pleines répétitions pour son possible retour, M. Pokora attend de savoir, comme ses milliers de fans, s'il pourra remonter sur scène.