Kate Middleton inquiète : l'école de ses enfants touchée par le coronavirus ?

George et Charlotte de Cambridge bientôt priés de rester chez eux ? Comme le rapporte la presse britannique, l'école des enfants de la duchesse Kate Middleton et du prince William, Thomas's Battersea à Londres, pourrait être touchée par le coronavirus...

La presse outre-Manche relate que quatre enfants de l'école primaire huppée du Sud de la capitale ont été isolés après avoir effectué un récent séjour dans le Nord de l'Italie. Or le pays de la pasta est actuellement le plus touché d'Europe puisque les régions de la Lombardie et de la Vénétie comptabilisent à elles seules 12 décès et 345 des 424 cas de Covid-19 en Italie... Les quatre enfants en question ont été examinés et testés avant d'être confinés à la maison par mesure de précaution. Pour l'heure, ils sont dans l'attente des résultats.

"Comme toutes les écoles, nous prenons le risque potentiel en lien avec le coronavirus très sérieusement", s'est contenté de déclarer un porte-parole de l'établissement.

George de Cambridge (6 ans, troisième dans l'ordre de succession au trône britannique) est scolarisé depuis septembre 2017 à Thomas's Battersea – où l'année scolaire coûte environ 7500 euros, puis un peu moins pour un autre enfant inscrit dans le même établissement. Le garçonnet suit un planning intense et prend notamment des cours de français et de latin... Quant à sa soeur Charlotte de Cambridge (4 ans, quatrième dans l'ordre), elle n'y est scolarisée que depuis l'an dernier. Le petit dernier, Louis de Cambridge (qui fêtera ses 2 ans en avril 2020), est encore trop petit pour entrer dans cet établissement.

La presse britannique ajoute que huit écoles ont déjà été fermées dans le pays et que de nombreux établissements ont renvoyé à la maison des écoliers qui avaient effectué un séjour au ski dans le Nord de l'Italie pendant les vacances.