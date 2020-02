Laurent Bignolas touché par le Coronavirus ? Confiné, il déserte Télématin

Après avoir passé ses vacances en Italie, à Venise plus précisément, Laurent Bignolas devait reprendre les commandes de Télématin, sur France 2, lundi 24 février 2020. Mais en début de la semaine, c'est toujours Damien Thévenot qui présentait le programme. Si une extinction de voix avait été évoquée, il semblerait que la raison de son absence soit tout autre.

Selon nos confrères du Parisien, le présentateur de 58 ans n'était en effet pas en coulisses de Télématin à cause d'un problème de voix comme cela avait été dit. Cette absence serait due à une demande de la part de France Télévisions, à cause d'une éventuelle contamination par le coronavirus Covid-19. Il était en effet en vacances à Venise au moment où les premiers cas ont été détectés. On l'a donc sommé de rester chez lui par mesure de précaution, pendant encore au moins dix jours. "Tout va bien, pas de fièvre. Je n'ai pas de gêne respiratoire", a confié Laurent Bignolas qui doit prendre sa température cinq fois par jour. S'il comprend la décision de sa direction, il a bien du mal à rester confiné.

Cela doit en effet être difficile à vivre, d'autant plus que Laurent Bignolas avait passé une année 2019 compliquée. Il a en effet dû faire face à une crise interne. En septembre dernier, une dizaine de journalistes ont quitté Télématin, parmi lesquels Isabelle Chalençon, Henry-Jean Servat, Grégoire Tournon, Sarah Doraghi, Anissa Arfaoui et Jean-Philippe Viaud. Les conditions de travail, la baisse des salaires, l'attitude du présentateur Laurent Bignolas et de la direction seraient la cause de ces départs."J'ai débarqué dans une équipe qui en partie ne voulait pas de moi. Je me suis donc prudemment glissé dans le modèle éditorial et je n'ai rien modifié. Je n'ai changé aucun chroniqueur par exemple ! J'ai, au contraire, tendu des mains au niveau éditorial sur des choix d'angles par exemple", s'était notamment défendu le présentateur en octobre dernier, auprès de Télé Loisirs. Depuis, la situation semble s'être améliorée.