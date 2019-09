Télématin : Viré, un chroniqueur dénonce "agressions", "pressions" et "chantage"

C'est un homme abattu et en colère qui s'est exprimé mardi 10 septembre 2019, par le biais de son compte Facebook. Voilà trente et un ans que Jean-Philippe Viaud officiait dans Télématin, sur France 2. Mais le chroniqueur a appris du jour au lendemain qu'il ne ferait pas son retour dans l'émission. Furieux, il a pris la décision d'attaquer France Télévisions et a révélé pourquoi.

"Après avoir interviewé quelque 2 800 artistes pour leurs créations filmées et présentées dans 1 432 chroniques choisies parmi près de 5 000 oeuvres vues ou lues, après avoir signé plus de 630 contrats précaires, le numéro 1433, de la chronique 'Spectacles' de Télématin sur France 2, ne verra plus le jour... Clap de fin. Rideau", a tout d'abord écrit Jean Philippe Viaud.

Il a ensuite expliqué qu'à la suite "d'inacceptables propositions suivies d'une annonce de fin de collaboration en quelques mots", il souhaitait "demander réparation en saisissant les institutions juridiques compétentes". Le désormais ancien chroniqueur a spécifié qu'il avait des contrats précaires d'intermittent du spectacle à signer chaque mois. Même s'il se retrouve aujourd'hui sans emploi, il est heureux de ne plus avoir à subir "les anxiétés, pressions, intimidations, agressions verbales ou physiques, discriminations, chantages, incompétences, abus de pouvoir, indifférences, etc."

Jean-Philippe Viaud compte faire la lumière sur sa situation afin que tous ceux qui sont dans une situation semblable ne subissent pas le même traitement. "Merci à toutes et à tous, pour ces heureux moments d'exception, partagés semaine après semaine. Être au service de tous les publics et leur donner envie chaque semaine d'aller applaudir le spectacle vivant, fut un réel plaisir. Amitiés. NB: Pour info: Depuis juillet, à ce jour, je n'ai reçu aucun message, ou appel, émanant de la production de Télématin ou de Frtv en général...", a-t-il conclu sa publication.