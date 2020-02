Kate Middleton dévoile une nouvelle photo craquante de Charlotte

Le Megxit terminé, Kate Middleton peut désormais souffler et se concentrer sur son clan... Sur le compte Instagram de Kensington Palace, le samedi 15 février 2020, l'épouse du prince William - avec lequel elle a retrouvé de la complicité - a partagé une nouvelle photo de sa fille, la princesse Charlotte.

"J'ai pris cette photo de Charlotte en train de sentir une jacinthe des bois et c'est vraiment les moments comme ceux-là qui ont tant d'importance pour moi comme parent. J'essaye chaque jour d'avoir des moments comme ça, même si ce sont des petites choses ou même si je n'ai pas beaucoup de temps devant moi", a écrit la duchesse de Cambridge en légende d'une photo de Charlotte (4 ans), accroupie dans l'herbe, tenant une fleur entre ses mains devant son nez. Trop craquant !

Kate Middleton a partagé cette nouvelle photo de sa fille après avoir participé au podcast Happy Mum, Happy Baby, dans lequel elle s'est livrée avec franchise sur son rôle de maman. La duchesse de 38 ans a ainsi affirmé ressentir un sentiment de culpabilité par rapport à ses enfants ; elle est aussi la maman de George (6 ans, le futur roi d'Angleterre) et Louis (20 mois). Lors de son intervention, elle a avoué être "constamment" très inquiète d'être une bonne mère, ajoutant que "les mères qui disent ne pas en souffrir mentent, en réalité". "Remettre en question vos propres décisions, votre propre avis et toutes ces choses, ça commence dès le moment où vous avez un bébé. J'ai complètement sous-estimé l'impact et le changement que ça a eu sur nos vies", a-t-elle ajouté.

Kate Middleton, qui jouit d'une grande popularité au Royaume-Uni contrairement à sa belle-soeur Meghan Markle, peut-elle offrir à la couronne britannique un quatrième enfant malgré ses propos sur la maternité ? Elle n'avait pas hésité à donner sa réponse...