Kate Middleton prête pour un quatrième enfant ? Elle répond

Mercredi 15 janvier 2020, Kate Middleton et son époux se sont rendus à Bradford (Yorkshire de l'Ouest), où ils ont pu visiter un centre communautaire pour personnes âgées et un restaurant local (où ils ont fait des milkshakes). Les époux Cambridge ont été accueillis comme des rockstars par une foule en délire qui les attendaient sur le parvis de la mairie.

Kate et William ont donc pris le temps de les saluer et de bavarder avec eux. C'est en discutant avec un certain Josh Macpalce, fan de la famille royale, que la duchesse de Cambridge a révélé qu'elle n'aurait pas de quatrième enfant. Une question qui affole les experts depuis des mois. D'après les informations de PEOPLE Magazine, l'homme aurait commencé par lui dire qu'il lui avait envoyé des cartes postales pour la naissance de chacun de ses trois premiers enfants. C'est là que Kate Middleton aurait assuré qu'il était peu probable qu'elle en accueille un quatrième.

"Je ne pense pas que William veuille d'un autre enfant", a confié la duchesse au fan lors de sa première sortie officielle depuis l'annonce du retrait de Meghan Markle et le prince Harry de la famille royale. PEOPLE indique que Josh Macpalce est atteint d'autisme. Quand il a tendu les bras, Kate lui a fait une accolade. "Merci pour le câlin", lui aurait-elle dit.

En février 2019, Kate Middleton affirmait déjà qu'elle n'aurait pas de quatrième enfant avec son époux. Durant leur royal tour en Irlande du Sud, la duchesse et le prince William ont rencontré un adorable bébé de 5 mois. "Il est merveilleux, ça me donne envie de materner", avait-elle dit au père qui lui avait alors demandé si elle voulait un autre enfant. "Je pense que William serait un peu inquiet", avait-elle répondu en rigolant. Pas de doute, Kate aimerait avoir un autre bébé, contrairement à son mari.

Pour rappel, Kate Middleton et le prince William sont parents de trois superbes enfants : le prince George (6 ans), la princesse Charlotte (4 ans) et le prince Louis (1 an).