George et Charlotte de Cambridge : Euphoriques en tribunes avec Kate et William

Samedi 5 octobre 2019, Kate Middleton et le prince William ont emmené leurs adorables enfants, le prince George (6 ans) et la princesse Charlotte (4 ans), assister à un match de foot. Depuis les tribunes, ces supporters pas comme les autres ont pu vivre la rencontre entre Norwich City et Aston Villa, dont leur papa est fan.

Les Cambridge seraient-ils une famille comme les autres ? Le samedi 5 octobre 2019, le prince William et sa compagne Kate Middleton ont emmené l'adorable prince George (6 ans) et sa craquante soeur, Charlotte (4 ans), à un match de Premiere League. S'ils étaient donc là pour assister à la victoire écrasante (5-1 tout de même) du club d'Aston Villa, dont le duc de Cambridge est le supporter number one, face à Norwich City, le spectacle se trouvait aussi dans les gradins. En témoigne la grande excitation du prince George, qui grandit si vite, ses petits bras potelés levés vers le ciel à chaque but de son équipe favorite, très productive ce jour-là. Une séquence d'une mignonnerie si intense que même Kensington Royal, le compte officiel de la famille royale, a tenu à la partager sur ses réseaux sociaux. Mais George n'est pas le seul à avoir vécu le match avec intensité. Assise sur les genoux de Kate Middleton, petite taille oblige, Charlotte (4 ans) s'est montrée un peu plus réservée que son grand frère, écoutant attentivement les explications de sa maman.

Voilà un beau week-end sportif que George et Charlotte se feront une joie de raconter à leurs amis dans la cour de récré de la Thomas's Battersea, école privée intégrée par la fillette en début d'année scolaire. Seul absent au tableau : le prince Louis (1 an), né en avril 2018. Bien que déjà capable de marcher, le bambin a dû préférer rester au chaud, au palais de Kensington, encore trop jeune pour s'intéresser aux rouages du football.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos