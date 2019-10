George de Cambridge : Supporter déchaîné à un match de foot avec ses parents

La famille royale britannique a connu un week-end plutôt sportif. Le samedi 5 octobre 2019, Kate Middleton et le prince William avaient prévu une petite virée qui a empli le coeur de leur fils aîné, le prince George, d'une joie pure. Accompagné de ses parents et de sa petite soeur Charlotte, le jeune garçon de 6 ans a assisté pour la toute première fois à un match de football, dans le stade de Carrow Road. Si équipes d'Aston Villa et Norwich City se sont menées une guerre acharnée pour obtenir la victoire, le spectacle avait tout aussi bien lieu dans les tribunes que sur la pelouse.

Devant la compétition sportive, le prince George n'a pas caché son enthousiasme immense, dans son maillot aux couleurs des footballeurs qu'il encourageait, ceux d'Aston Villa, le club fétiche du prince William. Sautant d'extase au moindre but, comme le montre la vidéo publiée sur le compte Instagram "Kensington Palace", le fils de Kate Middleton et du prince William a affiché un sourire radieux qui a sans doute apporté force et honneur à l'équipe favorite de la famille. Résultat des courses : Aston Villa, le club résidant de Birmingham, a remporté la victoire haut la main, à 5-1 contre leurs adversaires de Norwich City. L'équipe a même accordé un clin d'oeil au clan résidant de Kensington sur Twitter : "Vous savez comment choisir vos matches, votre Altesse."