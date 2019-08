Prince George : Moqué pour sa passion de la danse par une animatrice star

En plus de suivre des cours de danse, une passion qu'il aurait hérité de sa grand-mère Lady Diana, le prince George va recevoir des cours d'éducation religieuse, de français, de musique, d'informatique, de théâtre et de poésie, en plus des incontournables que sont les mathématiques, l'anglais, l'histoire et la géographie. Une exigence que sa petite soeur Charlotte (4 ans) s'apprête à découvrir, puisqu'elle va rejoindre George dans cette même école en septembre.