George de Cambridge : L'accablant programme scolaire du prince de 6 ans

La prochaine année scolaire du prince George sera bien chargée. À 6 ans, le fils aîné du prince William et Kate Middleton s'apprête à regagner les bancs de l'école privée Thomas's Battersea pour la troisième année. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme de cette année, appelée Year 2 outre-Manche, est chargé. Le site officiel de l'établissement a publié le détail des cours que le jeune prince s'apprête à suivre.

Anglais, mathématiques, sciences, histoire et géographie sont bien sûr au programme. En plus de ces matières incontournables, le petit George recevra également des cours d'éducation religieuse, de français, d'arts plastiques et de musique, de théâtre, de sport et une initiation numérique. Il continuera aussi de suivre les cours de danse classique qu'il apprécie tant. De la poésie à réciter, de la lecture à voix haute et des cours d'écriture sont à prévoir pour Kate Middleton, William et leur nounou, Maria Borrallo, qui devraient surveiller les devoirs, non pas à la maison, mais au palais de Kensington, où résident les Cambridge.

Selon Helen Haslem, responsable des petites classes à Battersea, ce programme riche permet aux écoliers de voir leurs talents émerger : "Il est demandé aux enfants de devenir plus responsables en Year 2. Ça peut commencer avec les enfants notant leurs propres devoirs dans leurs agendas." Une exigence que s'apprête à découvrir la princesse Charlotte puisqu'elle fera son entrée à l'école maternelle en septembre, dans la même école que son grand frère George. Le Daily Mail indique que les frais de scolarité de George s'élèveront à plus de 21 850 euros et ceux de sa petite soeur à un peu plus de 21 420 euros. Le duc et la duchesse de Cambridge bénéficient d'une petite réduction à la scolarisation du second enfant. C'est toujours ça de pris, comme disent certains...