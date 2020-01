Meghan Markle souriante : première sortie depuis l'annonce du retrait

La semaine dernière, Meghan Markle et son mari le prince Harry annonçaient par communiqué leur souhait de quitter la famille royale britannique, renonçant ainsi à leurs obligations royales et au soutien financier du palais. Une annonce-choc, moyennement bien accueillie par la reine Elizabeth II, qui fait beaucoup parler. Comme le rapporte le Daily Mail, la duchesse de Sussex s'est rendue dans un centre pour femmes de Vancouver, mardi 14 janvier 2020. Il s'agit donc là de sa première sortie publique depuis l'annonce de son départ.

Meghan Markle s'est donc rendue seule (le prince Harry est toujours au Royaume-Uni), au centre pour femmes de Downtown Eastside, situé dans un quartier pauvre de Vancouver, au Canada. D'après un membre du personnel, ils n'ont été avertis de la visite de la duchesse que lorsqu'elle était déjà arrivée sur les lieux. Une visite surprise pour "offrir son soutien" et "booster le moral des employés". "Elle a demandé ce dont les femmes avaient le plus besoin. C'était une visite sympathique", a indiqué un employé interrogé par le Daily Mail. Ce centre conseille les femmes, offre des repas chauds, de l'aide à l'enfance pour les femmes et leurs enfants.

Le 8 janvier dernier, Meghan Markle quittait le Royaume-Uni pour rejoindre son fils Archie (8 mois). Il était resté au Canada, où il était gardé par Jessica Mulroney, la meilleure amie de la duchesse de Sussex. Avec son mari le prince Harry et son fils, elle avait passé les fêtes de fin d'année dans un manoir estimé à 14 millions de dollars, au bord de l'eau à North Saanich sur l'île Victoria, au Canada.