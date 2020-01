Meghan Markle prend la fuite au Canada, où elle avait laissé Archie

Atterrée par le comportement de Meghan Markle et du prince Harry, la reine Elizabeth II aurait organisé une réunion de crise le jeudi 9 janvier, afin de calmer la situation et surtout trouver une solution rapidement. Sauf que Meghan Markle manquait à l'appel !

En effet, le Daily Mail rapporte que l'ancienne actrice américaine ne se trouve plus sur le territoire britannique, un départ confirmé quelques heures plus tard par un porte-parole. L'ex-star de la série Suits a regagné le Canada, où elle avait passé Noël avec son époux et leur fils Archie âgé de 8 mois. Et selon le média anglais, le bébé est resté sur place quand ses parents sont rentrés en Angleterre. Meghan Markle et le prince Harry l'ont confié à une nourrice et à Jessica Mulroney, la meilleure amie de Meghan, qui ont eu la lourde responsabilité de s'en occuper jusqu'au retour de sa maman le 8 janvier, soit le jour où elle s'était rendue au Dorfman Theatre pour une réunion privée.