Meghan Markle et Harry au Canada : le magnifique manoir de leurs vacances révélé

Comme l'a rapporté le tabloïd anglais, c'est la chanteuse et comédienne américaine Katharine McPhee qui a mis en relation les Sussex avec le riche propriétaire et ce, par l'intermédiaire de son mari David Foster :"Katharine est allée à l'école avec Meghan et sa soeur aussi. D'ailleurs nous avons rencontré Meghan et Harry lors des commémorations du débarquement à Londres il y a environ un an, a lui-même expliqué le célèbre producteur de musique de 69 ans. Immédiatement, nous avons été séduits, comme tout le monde, et j'étais juste content d'aider." Katharine McPhee et Meghan Markle ont fréquenté le collège-lycée Immaculate Heart de Los Feliz, à Los Angeles.