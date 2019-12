Meghan Markle et Harry isolés au Canada : leur lieu de vacances dévoilé

On en sait un peu plus sur les vacances canadiennes du prince Harry et Meghan Markle. À défaut d'avoir retrouvé le reste de la famille royale pour le traditionnel Noël à Sandringham, le duc et la duchesse de Sussex ont préféré célébrer le premier Noël de leur petit Archie (7 mois) au Canada, plus précisément sur l'île de Vancouver. Doria Ragland, la mère de l'ex-actrice américaine, est de la partie.

Comme l'a rapporté le Vancouver Sun le 26 décembre 2019, Meghan Markle et Harry ont été aperçus lors d'une balade dans le parc régional de Horth Hill et lors d'un jogging dans les rues de North Saanich, une ville non loin de là. Le couple a également voulu s'offrir un repas avec vue au Deep Cove Chalet. Mais comme l'a rapporté Bev Koffel, la propriétaire du restaurant, les Sussex n'ont pas pu réserver une table à cause de leur service de sécurité trop contraignant. "C'est plutôt excitant. J'espère que tout se passe bien pour eux, a-t-elle tout de même commenté. Ils rompent avec la tradition et je leur souhaite simplement le meilleur."