Meghan Markle et Harry : Archie, adorable star de leur amusante carte de voeux

Le message est tout ce qu'il y a de plus convenu – "Un très joyeux Noël et une bonne année de notre famille à la vôtre" –, mais la photo qui le met en scène, elle, se démarque par sa joyeuse impertinence et, surtout, par la première apparition d'Archie pour les fêtes : le prince Harry et Meghan Markle, qui séjournent en Amérique du Nord pour clore 2019, ont en effet fait de leur fils de 7 mois la vedette de leur carte de voeux.

Sur l'image en noir et blanc au format .gif, le duc et la duchesse de Sussex apparaissent en arrière-plan, assis au pied d'un sapin qui scintille, le regard tourné avec amusement et adoration vers Master Archie, lequel se tient à quatre pattes devant l'appareil photo, arborant une mine toute rigolote – l'oeil sérieux et la bouche pincée. Pour son tout premier Noël, le bébé né en mai dernier est en pleine phase d'observation !

Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas sur le compte Instagram d'Harry et Meghan – réseau social dont ils ont aussi pris congé pour cette fin d'année – que l'adorable image a été révélée tard dans la soirée du 23 décembre, mais sur le compte Twitter du Queen's Commonwealth Trust : "Nous voulions simplement partager la plus mignonne des cartes de Noël, de la part de notre président et de notre vice-présidente, le duc et la duchesse de Sussex. Très joyeux Noël à tous !", dit le message posté par l'organe caritatif de la couronne d'Angleterre en faveur des populations sensibles du Commonwealth, en particulier des jeunes qui s'évertuent à construire un monde meilleur, dont les Sussex ont pris les rênes en 2018.