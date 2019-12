Le prince Harry amuse en Père Noël et débarque avec Meghan au Canada

J-4 avant Noël ! La reine Elizabeth II et sa descendance fêteront le réveillon comme de tradition à Sandringham mais la présence du prince Philip, hospitalisé, n'est pas certaine... Quant au prince Harry, son épouse Meghan Markle et leur fils Archie, ils avaient annoncé ne pas se joindre au reste du clan. Et pour cause : ils sont attendus au Canada. Alors qu'ils ont pris le chemin de l'Amérique du Nord, le prince a d'ores et déjà adressé ses meilleurs voeux... déguisé en Père Noël !

C'est pour l'association Scotty's Little Soldiers, consacrée aux enfants des soldats britanniques morts au combat, que le prince Harry a enfilé le célèbre uniforme rouge du Père Noël, ainsi qu'une fausse barbe ! Harry leur a adressé ses meilleurs voeux dans une surprenante et touchante vidéo. Il ouvre son discours sur l'incontournable rire du Père Noël, "Oh oh oh !", et poursuit : "Je veux vous encourager à constater que vous faites partie d'une famille et d'une communauté extraordinaires, et que vous serez toujours soutenus, chaque jour où vous en aurez besoin."

Il ajoute : "Perdre un parent est incroyablement difficile et je sais qu'en vous entraidant, vous aurez un futur brillant devant vous et aussi un Noël fantastique", ajoute le fils de la défunte Lady Diana et du prince Charles. En fin de vidéo, il baisse alors sa fausse barbe blanche et adresse un sourire et deux pouces en l'air aux enfants de Scotty's Little Soldiers.

Concernant son réveillon à lui, le prince Harry le passera avec son épouse, Meghan Markle, et leur fils Archie (7 mois) au Canada. La petite famille s'y trouve actuellement et profite de vacances allongées. Elle sera donc absente du grand Noël organisé par la reine Elizabeth II, la grand-mère de Harry et arrière-grand-mère du prince Archie. Nul doute que le couple aura toutefois fait en sorte de faire parvenir de beaux cadeaux pour s'excuser...