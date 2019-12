Meghan et Harry absents du Noël royal, George et Charlotte en renfort ?

Avant de s'accorder une pause prolongée loin des médias et de tout engagement officiel, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur décision de ne pas prendre part au traditionnel Noël de la famille royale à Sandringham. A défaut de retrouver les Sussex à la messe de Noël du 25 décembre au matin, deux autres petites têtes pourraient bien faire une apparition remarquée. Selon les informations du Sun, le prince George et la princesse Charlotte (6 et 4 ans) devraient en effet prendre part à la fameuse procession de la famille royale du château de Sandringham à l'église de St Mary Magdalene.

Il s'agirait d'une grande première pour les aînés du prince William et Kate Middleton : "George et Charlotte feront leurs débuts à Noël, tant qu'ils sont tous les deux en forme ce jour-là, a rapporté une source du tabloïd. C'est la photo que les fans veulent voir. La famille royale marchant jusqu'à l'église le jour de Noël est un rite de passage, William et Kate ne voulaient pas exposer leurs enfants trop tôt, mais ils ont le sentiment qu'ils sont assez âgés." Le cadet des Cambridge, le prince Louis (19 mois), devrait quant à lui rester au chaud avec ses grands-parents, Carole et Michael Middleton. A titre de comparaison, le prince William a fait son premier Noël en public avec sa mère Diana, en 1987. Il avait alors 5 ans. Son petit frère Harry les a ensuite rejoint l'année suivante, à 4 ans.