Kate Middleton : Ce mot inattendu que Louis, 19 mois, a appris dans la cuisine

Mary Berry, sorte de Mercotte puissance mille, est rentrée dans une grande partie des foyers britanniques avec ses ouvrages et émissions culinaires, tout particulièrement avec le concours de pâtisserie The Great British Bake Off. Et celui du duc et de la duchesse de Cambridge, au palais de Kensington, ne fait pas exception : même le prince Louis, âgé de 19 mois, son petit pot de glu, a attrapé le virus !

Kate Middleton a livré cette étonnante confidence lors du tournage avec William d'un programme spécial de Noël pour la BBC en compagnie de la fameuse reine des fourneaux âgée de 84 ans : "L'un des premiers mots de Louis a été "Mary", parce que il y a juste à sa hauteur tous mes livres de cuisine sur l'étagère de la cuisine, lui a-t-elle assuré. Or, les enfants sont fascinés par les visages, et le vôtre est sur tous vos livres de cuisine, alors il s'est mis à dire : "C'est Mary Berry." C'est sûr qu'il vous reconnaîtrait s'il vous voyait aujourd'hui !"

On peut s'attendre à bien d'autres anecdotes croustillantes au cours du programme d'une heure qui sera diffusé dans la soirée du lundi 16 décembre 2019 sur BBC1 : baptisé A Berry Royal Christmas (un jeu de mots sur "merry Christmas" et le nom de la papesse des recettes), il doit suivre le prince William et la duchesse Catherine en cuisine, équipés de tabliers, en pleins préparatifs d'un dîner pour 150 convives, membres d'associations et bénévoles qui renonceront à fêter Noël pour venir en aide à d'autres.

Un vrai couple d'inséparables !

Dans le détail, Mary Berry accompagne en réalité le duc et la duchesse de Cambridge en quatre occasions pour découvrir de l'intérieur leur engagement philanthropique : à Liverpool, elle découvre avec Kate The Brink, un bar sans alcool créé par Action on Addiction pour fournir aux personnes en proie aux addictions un lieu sans danger ; à Londres, elle se joint à William au Passage, un foyer pour sans-abri ; au jardin de Wisley, avec Catherine à nouveau, elle prend note de l'importance d'assurer le bien-être psychologique des jeunes enfants, gage d'un avenir épanoui. Au fil de ces immersions, des rencontres et des témoignages de personnes ayant bénéficié de l'assistance des organismes soutenus par les Cambridge viennent faire briller l'esprit de Noël, celui de la solidarité. En point d'orgue, le couple princier et la super-cuisinière joignent leurs efforts, avec l'aide également de la jeune cheffe Nadiya Hussain (présentatrice de The Great British Bake Off), pour réaliser le repas de Noël élaboré par Mary avec lequel William et Kate entendent témoigner leur reconnaissance envers ces bénévoles et travailleurs sociaux au grand coeur.

En guise de mise en bouche, Mary Berry s'est extasiée, dans des indiscrétions glissées au supplément You du Mail on Sunday, devant la complicité du prince William et de son épouse : "Cela saute aux yeux que William est très fier de Catherine. Ce sont vraiment des inséparables, ils vont passer leur vie ensemble. Quand ils sont ensemble, il est constamment en train de lui toucher le bras, de la regarder en souriant, et elle est pareille avec lui. C'est tellement naturel", a-t-elle observé. Mais elle n'a pas non plus manqué d'épingler le duc de Cambridge lorsque celui-ci a essayé de tricher lors d'un concours en cuisine !

Une idée de William...

C'est d'ailleurs du fils du prince Charles qu'est venue l'idée de cette émission centrée sur un repas de Noël solidaire. "Je l'ai rencontré à un événement il y a quelques mois, relate Mary, et il m'a dit que Catherine suivait mes recettes et venait de réaliser l'un de mes plats de poisson. Il m'a dit qu'il adorerait qu'elle fasse quelque chose avec moi pour un événement spécial auquel il réfléchissait." Quelques jours plus tard, elle recevait un coup de téléphone du palais pour lancer l'organisation de ce repas offert aux membres et bénévoles de trois associations qui seront à l'oeuvre le jour de Noël.