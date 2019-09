Kate Middleton : Superbe rentrée en Emilia Wickstead, elle joue avec les enfants

A présent que ses enfants le prince George et la princesse Charlotte ont fait leur rentrée - elle les a accompagnés jeudi 5 septembre à Thomas's Battersea -, Kate Middleton devrait elle aussi avoir du pain sur la planche du côté de son agenda officiel, qu'elle ouvrait mardi 10 septembre 2019 !

A l'image de la reine Letizia d'Espagne, qui s'est dotée d'une nouvelle pièce pour la reprise, la duchesse Catherine de Cambridge a étrenné une nouvelle tenue pour son premier engagement de la rentrée. C'est ainsi vêtue d'une robe à fleurs sortie du vestiaire d'Emilia Wickstead (une de ses marques fétiches), d'une valeur frôlant les 2000 euros (1635 livres sterling, soit 1830 euros), que l'épouse du prince William s'est rendue au Jardin botanique de Wisley, au sud-ouest de Londres dans le Surrey, afin d'y inaugurer un jardin pour enfants.

Sur le modèle du jardin baptisé Back to Nature que Kate avait élaboré et présenté à l'occasion de l'Expo florale de Chelsea (Chelsea Flower Show) au mois de mai, une réplique a été créée dans le parc situé à Woking, dont la vocation est la même : offrir aux enfants l'opportunité de passer du temps dans un environnement naturel propice à poser les bases d'un bien-être physique et psychique pour la vie entière. Sa propre progéniture avait au printemps montré l'exemple avant l'ouverture au public, George, Charlotte et même le tout jeune prince Louis s'émerveillant, tout excités, devant le ruisseau, ses rochers et sa cascade, la cabane en hauteur, le tunnel creusé dans un tronc d'arbre ou encore la prairie de fleurs sauvages.

En compagnie de la populaire auteure culinaire et animatrice télé Mary Berry - la Mercotte britannique -, marraine de l'exposition florale de Wisley, la duchesse Catherine a partagé avec bonheur la découverte des lieux par les enfants conviés pour l'inauguration. Après un petit tour dans une remorque tirée par un tracteur, ceux-ci ont pu explorer une "forêt bondissante" et deux cabanes reliées entre elles par une passerelle. Spécialiste du jardinage, Kate s'est volontiers accroupie pour partager son savoir en la matière, alors que de nombreuses animations étaient proposées, en présence de famille bénéficiaires des actions d'associations avec lesquelles la duchesse a collaboré depuis son entrée dans la famille royale en 2011. Au passage, elle a confié que son petit Louis adorait respirer le parfum des fleurs et être dehors dans le jardin.

"Je n'ai pas la main aussi verte que beaucoup d'entre vous ici, mais cela m'a passionnée de créer un jardin qui incite aussi bien les enfants que les adultes à retourner vers la nature et à récolter les bénéfices que cela peut procurer pour la santé mentale et physique, a-t-elle déclaré au cours de l'événement. Plus récemment, j'ai appris que ces environnements souvent sains et encourageants peuvent aussi apporter des bénéfices significatifs dans le développement cognitif, social et émotionnel de l'enfant. Les expériences que nous vivons dans nos plus jeunes années influencent les adultes que nous devenons. En tant que parent, j'ai appris à quel point il est important de cultiver le développement de nos enfants dans tous les domaines, pas seulement physique, dès qu'ils viennent au monde."