Letizia d'Espagne: Pour sa rentrée, elle chipe la robe de la belle Juliana Awada

Retour au travail pour Felipe VI et Letizia d'Espagne, après la traditionnelle éclipse royale du mois d'août ! Disparus de la circulation avec leurs filles Leonor et Sofia suite à leurs séances photo organisées avec la presse à Majorque, puis réapparus à Madrid au chevet du roi Juan Carlos Ier après son triple pontage coronarien, le roi et la reine inauguraient mardi 3 septembre 2019 leur agenda de rentrée à domicile, au palais de la Zarzuela.

Deux audiences programmées ce jour-là requéraient leur présence, la première avec une délégation du Comité espagnol des représentants des personnes en situation de handicap, dont Letizia soutient régulièrement la cause, et la seconde avec le comité directeur de l'Académie des Sciences et Arts de la Télévision, qui a été récemment renouvelé.

La fashionista numéro un du pays n'a évidemment pas manqué de soigner sa rentrée, somptueuse dans une longue robe fendue bleu marine parsemée de petits détails argentés lui donnant l'allure d'un ciel étoilé. Une pièce qu'on avait déjà pu voir... mais pas sur elle : il semblerait en effet que la reine Letizia ait eu un coup de coeur, en mars dernier lors de sa visite officielle à Buenos Aires avec Felipe, pour la robe que portait la très glamour première dame argentine, Juliana Awada, lors de la cérémonie de bienvenue à la Casa Rosada (le palais présidentiel) !

Les deux femmes étant de la même génération (46 ans pour la femme de Felipe, 45 pour l'épouse du président Mauricio Macri), s'étant déjà rencontrées précédemment (en 2017) et partageant de toute évidence un goût prononcé pour les belles créations, on imagine sans peine qu'elles ont dû parler chiffons et que la belle Sud-Américaine a renseigné son invitée pour qu'elle puisse se procurer la robe en question...

Pour seul autre engagement de sa semaine de rentrée, Letizia d'Espagne présidera jeudi 5 septembre à la 3e Journée sur le traitement informatif du handicap.