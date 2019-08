Letizia d'Espagne et la princesse Leonor : dernières visiteuses de Juan Carlos

Lors de sa dernière visite à son père le roi Juan Carlos Ier, jeudi 29 août 2019 à l'hôpital Quiron Salud proche de Madrid, le roi Felipe VI d'Espagne, alors seulement accompagné de sa fille cadette l'infante Sofia, avait révélé la "stratégie" de sa famille en matière de visites : "Nous faisons en sorte de venir à tour de rôle parce qu'étouffer le patient n'est pas bon non plus", avait-il expliqué, indiquant que son épouse la reine Letizia et leur fille aînée Leonor, présente deux jours plus tôt lors d'une visite en famille, viendraient quant à elle vendredi 30.

C'est effectivement ce qu'il s'est passé : en fin de journée, sur les coups de 18 heures, mère - qui conduisait la voiture familiale - et fille se sont présentées à l'entrée de l'établissement situé à Pozuelo de Alarcon, à l'ouest de Madrid, gardée sans répit par les médias depuis l'admission de l'ancien monarque une semaine plus tôt. Avant de repartir, une heure et demie et une grosse averse plus tard, la reine Letizia, en pantalon et haut blancs, blazer et sneakers, et la princesse Leonor des Asturies, en pantalon bleu, haut à pois et ballerines, n'ont pas manqué de faire un passage devant les micros et les caméras pour livrer leurs dernières impressions. Comme Felipe tout au long de la semaine, elles ont notamment confié combien le roi Juan Carlos Ier avait hâte de pouvoir rentrer chez lui. "Il a beaucoup parlé aujourd'hui, il nous a raconté plein de choses, pas vrai ?", a souligné, prenant Leonor à témoin, l'épouse du roi Felipe, lequel a au cours de la semaine répété à chaque arrêt devant les journalistes que son père était en forme et loin d'avoir perdu son sens de l'humour. "Il était en forme et pressé de rentrer", a d'ailleurs glissé la jeune princesse des Asturies, 13 ans, questionnée par sa mère devant les journalistes - son ancien métier.

Admis dans la soirée du vendredi 23 août et opéré le lendemain, Juan Carlos Ier d'Espagne, qui régna de 1975 à 2014, avait quitté le service des soins intensifs le mardi suivant et poursuivait depuis sa convalescence sans encombres au rez-de-chaussée de l'hôpital Quiron. Débarrassé des dispositifs d'assistance médicale, il marchait dans sa chambre et accomplissait sa rééducation cardio-respiratoire tout en recevant de nombreuses visites, en particulier de sa famille - son épouse la reine Sofia, ses filles les infantes Elena et Cristina avec leurs enfants, mais aussi des amis. Pedro Sanchez, le chef du gouvernement, était lui aussi venu le visiter, de bon matin vendredi, en compagnie de sa femme Begoña Gomez.

Pressé de rentrer chez lui, Juan Carlos, 81 ans, a eu le feu vert dans la matinée du samedi 31 août et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il passe en voiture devant la presse, avec un grand sourire qui venait confirmer ultimement que tout va bien.