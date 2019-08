Leonor et Sofia d'Espagne : Visite et cadeau à leur papy Juan Carlos à l'hôpital

Si les infantes Cristina et Elena d'Espagne ainsi que leurs enfants sont passés devant les médias en se faufilant et sans livrer la moindre déclaration, les filles du roi Felipe VI et de la reine Letizia, de plus en plus rompues aux rencontres avec la presse, ne se sont pas défilées : tout sourire après avoir passé quelques dizaines de minutes auprès de leur grand-père le roi Juan Carlos Ier d'Espagne, la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia se sont avec plaisir présentées devant les journalistes.

Admis vendredi 23 août 2019 à l'hôpital Quiron Salud dans l'Ouest de l'agglomération de Madrid et opéré le lendemain du coeur pour la réalisation d'un triple pontage coronarien, l'ancien monarque mène sa convalescence avec tout le soutien de ses proches. Deux jours après leur précédente visite, le roi Felipe et la reine Letizia étaient de retour dans la soirée du mardi 27 août, cette fois avec leurs filles, comme le souverain l'avait promis dimanche. Arrivés après 18h, avec Felipe au volant de la voiture familiale, tous les quatre ont passé une heure et demie à l'intérieur de l'établissement avant de s'arrêter quelques instants devant les caméras et les micros au moment de repartir.

"C'était bien de le voir si bien et en si bonne forme, avec une bonne mine et, comme toujours, de bonne humeur, a déclaré le fils de Juan Carlos, lequel avait quitté le matin même le service des soins intensifs et été transféré dans une chambre au rez-de-chaussée. Il a déjà récupéré et mange bien. Je ne lui ai pas demandé le menu exact, mais il a bien mangé. Nous espérons qu'il rentrera le plus vite possible." Les journalistes avaient très envie d'entendre la princesse Leonor et l'infante Sofia, mais, timides, il a fallu leur soutirer quelques mots, sous le regard bienveillant et encourageant du roi : l'aînée, ravissante en robe noire, a dit avoir trouvé son papy "bien guéri" et "pressé" de rentrer chez lui, tandis que la cadette, en robe noire, a été priée de révéler ce que contenait l'enveloppe qu'elles avaient apportée. "Un cadeau", a commencé par répondre Sofia, avant de préciser "une carte", tandis que son papa intervenait avec humour en répliquant pour elle : "C'est quelque chose d'intime." Une séquence que propose de voir le site Hola.com.

Le couple royal avait précédemment posé pour la presse avec ses filles au début du mois d'août, comme chaque année, dans le cadre de son séjour estival à Palma de Majorque. La petite famille avait ensuite disparu, là encore dans la plus pure tradition, pour passer la suite de ses vacances ailleurs en toute intimité.

Dans la matinée du mercredi 28 août, la reine Sofia d'Espagne continuait sur la lancée de ses visites quotidiennes à son époux, cette fois sans faire de commentaires. Pour le moment, l'équipe médicale n'a pas encore communiqué de date de sortie, mais compte tenu des échos positifs quant à la convalescence de Juan Carlos, il ne devrait pas tarder à regagner ses pénates au palais de la Zarzuela. Au point de pouvoir assister, le 7 septembre prochain, à un événement organisé à Baiona en l'honneur du Bribon, le bateau qu'il barre avec succès ?