Juan Carlos Ier d'Espagne : Sa lourde opération est un "succès", Felipe soulagé

Les nouvelles de Juan Carlos Ier d'Espagne étaient très attendues après son opération du coeur le samedi 24 août 2019. Les premières sont venues de Lucia Alonso, la dirigeante de l'hôpital universitaire Quirónsalud de Pozuelo de Alarcón de Madrid, où l'ancien roi de 81 ans a été admis dans la soirée du vendredi 23 août. L'intervention s'est déroulée avec "succès" et "sans incident". "Et comme cela se fait habituellement pour ce type de procédure, le patient est passé à l'unité de soins intensifs pour un contrôle post-opératoire", a-t-elle ajouté, dans une brève déclaration retransmise en direct à la télévision publique espagnole.

"L'opération chirurgicale s'est terminée avec succès et consistait à réaliser trois bypass (dérivations) aorto-coronariens", a-t-elle précisé. L'ancien souverain, qui a abdiqué en juin 2014 au profit de son fils le roi Felipe VI, a donc subi un triple pontage coronarien, devant permettre de rétablir un flux sanguin satisfaisant vers le coeur. Cette opération à coeur ouvert avait été programmée à la suite d'un examen médical en juin, comme l'avait indiqué précédemment le palais royal. "Le roi Juan Carlos a passé les 11 et 12 juin derniers son examen médical annuel. La nécessité de programmer une intervention chirurgicale cardiaque pour la fin août a été alors constatée, avait déclaré à l'AFP un porte-parole, sans donner de détails sur ce qui justifie une telle opération. Il ne semble pas que cela soit un cas grave (...) : on l'a programmée en juin pour la fin août, et il a mené une vie normale."

A la mi-journée, le roi Felipe VI, détendu et souriant, est arrivé à la clinique en compagnie de sa mère, la reine émérite Sofia. De nombreux journalistes étaient massés devant l'établissement. "On se verra à la sortie", leur avait lancé vendredi soir Juan Carlos, avant d'être hospitalisé.