Rafael Nadal : Son mariage avec Xisca bientôt célébré, du très beau monde invité

En octobre prochain se déroule le tournoi de Bâle, en Suisse, mais ne soyez pas étonnés d'apprendre que Rafael Nadal a déclaré forfait. En effet, le tennisman de 33 ans a d'autres projets et de taille. Le champion espagnol épousera sa fiancée Maria Francisca Perelló, communément appelée "Xisca" le 19 octobre 2019.

La date n'a pas été dévoilée par le grand champion, mais par les médias espagnols qui ont partagé d'autres détails. La cérémonie est prévue à Sa Fortalesa, une ville proche de Palma de Majorque. Rafael Nadal se mariera donc sans surprise sur son île natale, à laquelle il est très attaché et dont est également originaire Xisca, devant de prestigieux invités.

Le numéro 2 mondial a bien évidemment convié des personnalités issues du monde de tennis, dont l'Espagnol Carlos Moya, mais aussi ses partenaires de Coupe Davis Fernando Verdasco, récemment devenu papa pour la première fois, et Feliciano López. Mais il aura surtout le privilège de pouvoir compter sur la présence de l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos avec qui il entretient une grande amitié et une grande complicité depuis des années.

Âgé de 81 ans, Juan Carlos Ier était présent le 9 juin dernier, lorsque Rafael Nadal a décroché son 12e titre à Roland-Garros, après s'être imposé face au Tchèque Dominic Thiem. L'ancien roi était accompagné de sa fille, l'Infante Elena d'Espagne. Quelques semaines, plus tard, il a rendu visite à Rafael Nadal et à sa future épouse à la Rafael Nadal Academy située à Majorque, avec sa femme Sofia d'Espagne. Un moment immortalisé en photo et partagé par le tennisman espagnol sur sa page Instagram.