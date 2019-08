Juan Carlos Ier d'Espagne : Le roi opéré du coeur, après un été actif...

La retraite du roi Juan Carlos Ier d'Espagne, qui a abdiqué en juin 2014 au profit de son fils le roi Felipe VI, est rythmée par les séjours hospitaliers... Le prochain, dicté par son dernier bilan de santé annuel, vient d'être annoncé : l'ancien souverain, aujourd'hui âgé de 81 ans, sera opéré du coeur samedi 24 août 2019.

"Le roi Juan Carlos a passé les 11 et 12 juin derniers son examen médical annuel. La nécessité de programmer une intervention chirurgicale cardiaque pour la fin août a été alors constatée, a déclaré à l'AFP un porte-parole du palais royal sans donner de détails sur ce qui justifie une telle opération. Il ne semble pas que cela soit un cas grave (...) : on l'a programmée en juin pour la fin août, et il a mené une vie normale."

Effectivement, après un printemps riche en corridas qu'il a achevé début juin dans les tribunes de Roland-Garros à l'occasion du douzième triomphe parisien de Rafael Nadal, celui qui régna pendant plus de 38 ans sur l'Espagne a profité de son été sans laisser augurer de nouvel épisode médical : séjour à Sanxenxo en Galice avec son épouse la reine Sofia et leur fille l'infante Elena durant la première quinzaine de juillet, où on a pu le voir profiter de sorties au restaurant ou en mer, puis séjour à Majorque, où il a pu apprécier l'hospitalité du clan de Rafa, en présence de sa fiancée, et enfin déplacement en Finlande, où il s'est offert, malgré ses articulations récalcitrantes et des conditions difficiles, un nouveau titre de champion du monde de voile au large de Hanko à la barre du Biker Movistar, le bateau de 6 mètres qu'il avait déjà mené à la victoire en 2017 à Vancouver ! Touché, mais certainement pas coulé...

Juan Carlos Ier d'Espagne, sera opéré à la clinique privée Quirón à Pozuelo de Alarcón, proche du palais de la Zarzuela à l'ouest de Madrid, où il vit – à l'instar du roi Felipe, de la reine Letizia, de leurs filles et de la reine Sofia. C'est dans cet établissement qu'il avait été pris en charge en 2013 pour le remplacement d'une prothèse à la hanche.

Si cette prochaine intervention, qui sera confiée aux bons soins des équipes du docteur Alberto Forteza, éminent chef du département de chirurgie cardiaque, ne revêtait pas de caractère d'urgence et n'est pas de nature à susciter l'inquiétude, elle vient toutefois s'ajouter à la longue liste des opérations subies par l'ancien monarque ces dernières années – plus d'une dizaine en autant d'années, entre genoux, hanches et poumons. La dernière en date remontait à avril 2018, lorsqu'avait été pratiqué le remplacement d'une prothèse au genou initialement posée en 2011.