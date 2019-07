Rafael Nadal : Sa fiancée Xisca et sa famille accueillent un couple royal

Juan Carlos Ier d'Espagne a abdiqué en juin 2014, mais il n'a jamais abdiqué l'admiration qu'il porte à Rafael Nadal, champion qu'il a eu plusieurs occasions d'honorer solennellement au cours de son règne - avant que son fils le roi Felipe VI prenne le relais.

Premier fan du Majorquin, l'ancien souverain s'était même déplacé à Paris en juin 2019 pour le voir remporter son 12e titre à Roland-Garros - Rafa avait par la suite partagé sur les réseaux sociaux une image de leur rencontre en coulisses, remerciant le roi pour son soutien. Quelques semaines plus tard, c'est à Majorque que les deux hommes se sont retrouvés, vendredi 26 juillet 2019.

Profitant de leur séjour estival habituel sur la grande île des Baléares, le roi Juan Carlos et la reine Sofia ont en effet fait une petite visite de courtoisie à la Rafa Nadal Academy by Movistar, académie de tennis que le tennisman a ouverte au sein d'un grand complexe sportif à son nom dans sa ville natale, Manacor. Sur place, le couple royal a reçu un accueil des plus chaleureux de la part de tout l'entourage de Rafael Nadal, qui était initialement affairé de son côté : sa fiancée Mery Perelló, qu'il doit épouser à l'automne, sa mère Ana María Parera, son père Sebastián ou encore sa soeur María Isabel se sont chargés de souhaiter la bienvenue à Juan Carlos et Sofia et de leur faire découvrir les installations (avant de déjeuner ensemble). A cette occasion, l'homme qui régna sur l'Espagne pendant 39 années a de manière inattendue initié une partie de baby-foot en compagnie de Mery, superbe dans une robe d'été blanche et très amusée par ce moment.

Le quotidien local Ultima Hora signale que Rafael Nadal, avec son oncle et entraîneur Tony Nadal, a finalement pu se joindre à eux alors que leur visite touchait à son terme, dédicaçant une balle de tennis et posant pour une photo en souvenir de cette nouvelle rencontre.