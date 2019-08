Letizia d'Espagne : Dernières photos en famille à Majorque, un décor magique

A l'image du reste de l'année, les vacances d'été du roi Felipe VI et de la reine Letizia d'Espagne à Majorque sont réglées selon un agenda chargé. Entre la Copa del Rey, à laquelle le souverain ne manque jamais de participer à la barre d'Aifos 500, le rendez-vous photo "à la maison" - le palais de Marivent - avec les médias, qui a eu lieu le 4 août 2019, et la réception offerte au palais de la Almudaina en l'honneur de la communauté autonome des Îles Baléares, que son épouse a une fois de plus illuminée le 7 août, les journées s'enchaînent et filent à toute vitesse...

Malgré tout, y compris un séjour qui a débuté plus tardivement que d'ordinaire, le couple royal n'a pas sacrifié un autre des rituels qui lui est cher, s'organisant une escapade touristique et culturelle avec ses filles la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia. Traditionnellement, cette excursion est la dernière activité médiatisée de la famille royale lors de sa villégiature estivale - la suite des vacances, jusqu'à la rentrée, se déroulant dans la plus stricte intimité et sans communication.

Cette année, c'est du côté de la pittoresque ville de Deiá, sur la côte nord de Majorque et non loin du port de Soller qu'ils ont déjà visité par le passé, que Felipe, Letizia, Leonor et Sofia se sont déplacés jeudi 8 août 2019 afin de découvrir un lieu exceptionnel : la maison-musée Son Marroig. Accrochée aux montagnes de la Sierra Tramuntana et surplombant la mer, l'ancienne demeure de l'archiduc Louis-Salvador de Habsbourg-Lorraine (1845-1917), fantastique explorateur de la Méditerranée qui acheta une portion du littoral majorquin entre Valldemossa et Deiá, leur a dévoilé ses merveilles, sous la conduite de José María Sevilla et de son fils, descendant de la famille propriétaire du domaine depuis le XVIe siècle. Arrivés dès 10 heures du matin, ils sont allés directement voir le petit temple ionique en marbre de Carrare et son belvédère qui offre un panorama à couper le souffle - l'emplacement idéal pour des photos souvenirs, et la petite famille ne s'est pas fait prier. Ils ont ensuite arpenté les jardins, avant de pénétrer dans le musée créé en 1927 pour entretenir la postérité de l'archiduc, où ils ont observé textes, peintures et objets de collection.

Tout comme la veille lors du cocktail organisé au palais de la Almudaina pour 600 invités, la reine Letizia étrennait jeudi une nouvelle pièce de son dressing : une robe chemise blanc cassé de la marque de prêt-à-porter grand public Uterqüe, portée à nouveau avec des sandales compensées. Le roi Felipe, très décontracté, portait un jean blanc et une chemise bleue à motifs, tandis que la princesse Leonor osait une robe à dégradé bleu et blanc, sa soeur portant quant à elle une robe toute blanche. Après cette belle série de cartes postales, rendez-vous à la rentrée...