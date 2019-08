Letizia d'Espagne : Somptueuse au palais de la Almudaina pour un cocktail record

Tradition phare des vacances d'été du roi Felipe VI et de la reine Letizia d'Espagne à Palma de Majorque, le palais de La Almudaina a cette année encore ouvert ses portes, mercredi 7 août 2019, à plusieurs centaines d'invités pour une réception en grande pompe offerte en l'honneur de la communauté des îles Baléares.

Année après année depuis l'avènement de Felipe en juin 2014, le rendez-vous, dont le nombre de convives va croissant, prend de l'ampleur. De fait, le souverain, son épouse Letizia et sa mère la reine Sofia, à nouveau présente à leurs côtés en cette occasion, ont passé de longues minutes dans la cour intérieure du palais à l'architecture somptueuse à accueillir vers 20h30 les quelque 600 invités de cette édition - nouveau record -, représentant les différentes composantes de la société locale - membres du personnel politique et de la haute administration, figures du monde associatif, de la culture, etc. Au préalable, le couple royal avait déjà consacré une dizaine de minutes, à l'extérieur, au public venu assister à l'arrivée de tout ce beau monde, distribuant longuement poignées de main et sourires, en gages réitérés de leur proximité revendiquée avec leurs compatriotes.

Pour la première fois depuis qu'elle préside avec son mari à ce grand banquet, et après avoir porté l'an passé une tonique tenue composée d'une jupe à fleurs Carolina Herrera et d'un haut sans manches Hugo Boss orange, Letizia d'Espagne optait pour le rouge, sa couleur de prédilection et la couleur nationale. L'occasion était trop belle d'étrenner un nouvel ajout à sa garde-robe, en l'occurrence une robe rouge vif fluide et sans manches à dos nu, dont la marque n'a pas encore été identifiée, qui lui arrivait sous le genou et qu'elle portait avec des sandales argentées Jimmy Choo et un sac baguette Carolina Herrera. Un nouvel épisode spectaculaire dans la saga de ses tenues de l'été, après la robe blanche Adolfo Dominguez qu'elle portait pour sa première apparition en famille au club nautique de Palma alors que Felipe embarquait pour disputer la Copa del Rey, sa combi-pantalon kaki de chez Mango quelques heures plus tard, sa robe midi à rayures Carolina Herrera pour une soirée au ballet avec ses filles et sa belle-mère, ou encore sa robe à fleurs Adolfo Dominguez pour la traditionnelle séance photo pour la presse à domicile, au palais de Marivent. A ses côtés, la reine Sofia était en chemise et pantalon droit vert pastel tandis que le roi Felipe renonçait logiquement à sa décontraction des derniers jours, portant la cravate pour l'événement. La princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia, les filles du couple royal, étaient quant à elles dispensées.

Devant eux ont défilé notamment la présidente des Îles Baléares, Francina Armengol, le maire de Palma de Majorque, José Francisco Hila, le président du Parlement régional, Vicenç Thomàs i Mulet, ou encore la présidente du Conseil de Majorque, Catalina Cladera. Après la séquence salutations, tout le monde a pu profité du cocktail orchestré - comme en 2018 - par le chef majorquin Andreu Genestra, avec une farandole de tapas de haut vol mettant à l'honneur les produits locaux, du pata negra et de l'agneau à la figue.