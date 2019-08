Letizia, Felipe, Leonor et Sofia d'Espagne : A Marivent, le bonheur dans le pré

Très actifs depuis leur arrivée à Palma de Majorque à la toute fin du mois de juillet, le roi Felipe VI d'Espagne, la reine Letizia et leurs filles la princesse Leonor des Asturies (13 ans) et l'infante Sofia (12 ans) ont fait dimanche 4 août 2019 une place dans leur emploi du temps aux médias, enchantés d'une nouvelle invitation à venir les rencontrer, comme chaque année lors des vacances d'été, dans leur somptueuse villégiature, le palais de Marivent.

C'est pas des vacances pour tout le monde !

C'est en toute décontraction que la famille royale a fait son apparition dans les jardins de Marivent, spectaculaire balcon sur la Méditerranée délicieusement ombragé, sur les coups de 19 heures - à peine plus tôt qu'en 2018, où la séance photo rituelle avait été baignée par la douce lumière du coucher de soleil. Après avoir mis un point final samedi soir à la 38e édition de la Copa del Rey, remettant les trophées aux vainqueurs des différentes catégories de la prestigieuse course nautique (lui-même s'est classé 5e sur 14 en Club Swan 50 après avoir réalisé de très belles manches finales à la barre d'Aifos 500) et offrant en lot de consolation au roi Harald V de Norvège (10e dans la même catégorie) une chaleureuse accolade, le roi Felipe a donné le ton - très bon enfant - de cette rencontre avec la presse : "Je ne sais pas si vous allez pouvoir prendre des vacances, parce que nous avons quelques activités cette semaine", a-t-il lancé avec humour aux journalistes.

Effectivement, si le couple royal et ses filles sont arrivés plus tard que d'habitude en raison de l'agenda politique qui a retenu le souverain à Madrid, ils ont vite rattrapé le temps perdu : tandis que Felipe se jetait immédiatement dans le bain de la Copa del Rey pour les trois derniers jours de compétition, Letizia, Leonor et Sofia multipliaient les sorties avec la reine Sofia - au cinéma, au marché de Pollença, au ballet...

Letizia "de mieux en mieux à chaque fois"

Après avoir salué un à un tous les professionnels venus pour cette rencontre à Marivent, le quatuor a posé au milieu du parc de la résidence, sur la pelouse, offrant à voir la grande complicité et la grande tendresse qui l'animent. Letizia, superbe dans une robe à motif floral et sur ses espadrilles compensées Mint & Rose qu'elle ne quitte pas, a fait plaisir aux journalistes en disant que, quinze ans après sa toute première apparition avec la famille royale à Marivent à l'occasion de cette tradition instaurée par Juan Carlos Ier, ce moment était "de mieux en mieux à chaque fois". Elle a aussi commenté sa découverte de Pollença, "une belle ville", qu'elle était allée visitée pour la première fois - avec ses filles et sa belle-mère - dans la matinée.

La princesse Leonor, qui portait une combinaison à fleurs Massimo Dutti, et l'infante Sofia, plus classiquement en short et haut blanc, ont quant à elle pu évoquer leur séjour en colonie de vacances aux Etats-Unis durant le mois de juillet, comme l'année passée. "C'était très amusant, mieux encore que l'an dernier parce que nous connaissions déjà le camp", a souligné l'aînée de deux soeurs, indiquant avoir pratiqué la voile, sport dont son père et son grand-père sont très férus, et bien d'autres disciplines. Quant à savoir si elles retourneront aux Etats-Unis à nouveau en 2020... "Il faudra qu'on en parle, on a toute une année pour y réfléchir", est intervenu Felipe.

Le couple royal et ses filles ont ensuite pris congé des médias pour profiter tranquillement de la suite de leurs vacances, à commencer, quelques minutes plus tard et sans même prendre le temps de changer de tenue, par un dîner en famille. Avec la reine Sofia, ils ont pris une table en terrasse - avec vue sur mer - au restaurant Ola de Mar, dont on les a vus ressortir à la nuit tombée.

Le roi Felipe, la reine Letizia et la reine Sofia réapparaîtront très officiellement dans la soirée du mercredi 7 août au palais de la Almudaina pour la réception offerte chaque année en l'honneur de la société des îles Baléares, où pas moins de 600 invités sont attendus.