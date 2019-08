Felipe VI d'Espagne : Qui est la jolie blonde qu'il a accostée en mer ?

Lors de la Copa del Rey, le spectacle, avec la baie de Palma de Majorque pour théâtre, se joue en mer et c'est depuis la mer qu'il s'apprécie le mieux. Bien des plaisanciers le savent et se postent au large pour apprécier dans toute sa splendeur le ballet des bateaux en compétition dans les différentes catégories de la grande course nautique, dont celui du roi Felipe VI d'Espagne.

A la barre cette année encore d'Aifos 500, bateau armé par la Marine nationale, le souverain, âgé de 51 ans, a ainsi fait une rencontre inattendue en haute mer, jeudi 1er août 2019, et la conversation s'est engagée d'un pont à l'autre. Intrigués par cette scène insolite, les médias espagnols n'ont pas tardé à découvrir l'identité de l'interlocutrice du roi : il s'agissait de Martina Jáudenes, sa filleule, a révélé La Vanguardia !

Felipe d'Espagne venait de quitter quelques minutes auparavant son épouse la reine Letizia et leurs filles la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia, venues l'encourager avec tendresse sur les pontons du club nautique de Palma de Majorque mais restées ensuite à quai tandis qu'il prenait la mer pour la première fois cette année. C'est vraisemblablement alors qu'il se rôdait avant de disputer sa première manche lors de cette 38e Copa del Rey, qu'il a prise en cours de route en raison d'engagements officiels qui l'ont retenu à Madrid jusqu'au mercredi 31 juillet, qu'il a croisé Martina.

Fille d'Eugenio Jáudenes, un ancien pilote de ligne et un ami de Felipe qui fut d'ailleurs membre de son équipage de la Copa du temps où il était prince des Asturies, la jeune femme de 28 ans, en bikini, se prélassait sur un yacht en compagnie de son mari l'homme d'affaires Luis Abascal, que le monarque connaît également : le 9 septembre 2017, il avait en effet assisté à leur mariage, qui avait justement été célébré à Palma de Majorque, en l'église San Nicolas. Martina, qui, par le biais de son père, connaît une bonne partie de l'équipage de l'Aifos, n'a pas manqué de leur souhaiter bonne chance pour la suite de la compétition, dans laquelle était également engagé le roi Harald V de Norvège, à la barre de Fram XVIII. A l'issue des manches qualificatives et des trois manches finales disputées vendredi 2 août, Aifos 500 pointe à la 7e place du classement général de la catégorie Club Swan 50 et peut déjà dire adieu, à la veille de la fin de l'épreuve, au trophée que Felipe remettra à l'équipage gagnant samedi 3 août. Peu importe pour le souverain, qui, ayant hérité du virus de la voile que lui a transmis son père le roi Juan Carlos, prend tous les ans énormément de plaisir à barrer dans la baie de Palma.

Un virus que n'ont pas contracté ses filles Leonor et Sofia. Jeudi, pendant que leur père était en mer, les adolescentes allaient quant à elle découvrir le blockbuster Le Roi Lion au cinéma en centre-ville en compagnie de leur mère la reine Letizia et leur grand-mère la reine Sofia.