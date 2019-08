Letizia d'Espagne, ses filles et Sofia: sortie ciné à Majorque, sans se cacher !

Arrivé plus tard que d'ordinaire à Majorque avec sa famille pour leurs vacances annuelles, le roi Felipe VI d'Espagne s'est immédiatement jeté jeudi 1er août 2019 dans le bain de la 38e Copa del Rey (Coupe du Roi), prenant en cours de route la fameuse régate qu'il dispute chaque été à la barre de l'Aifos 500, bateau armé par la Marine espagnole.

Après l'avoir tendrement soutenu et embrassé, son épouse la reine Letizia et leurs filles la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia l'ont laissé prendre la mer (et mener son équipage à la 6e place de la manche du jour, sur quatorze, quatre places devant celui du roi Harald V de Norvège, également en lice) et ont profité du reste de la matinée, allant de leur côté se promener au Yacht club royal.

Dans l'après-midi, c'est en compagnie de la reine Sofia d'Espagne qu'elles réapparaissaient dans le centre-ville de Palma de Majorque, après être allées voir au cinéma Le Roi Lion, carton au box-office estival. Présente sur l'île depuis quelque temps déjà, l'épouse du roi Juan Carlos Ier, avec lequel elle visitait quelques jours plus tôt l'Académie Rafa Nadal en présence du tennisman et de sa fiancée Mery, était tellement heureuse de passer du temps avec ses petites-filles qu'elle n'avait pas hésité à voir la superproduction deux fois en l'espace de 24 heures : la veille au soir, la matriarche s'était en effet déjà rendue au cinéma Rivoli pour voir le film Disney réalisé par John Favreau en compagnie de ses petites-filles Victoria Federica de Borbon y Marichalar, fille de l'infante Elena, et Irene Urdangarin, fille de l'infante Cristina.

Loin de s'émouvoir de la présence des photographes lors de ces moments de loisirs privés, Letizia, chic en toute circonstance et en l'occurrence en combinaison kaki Mango, ses filles Leonor et Sofia, en pantalon léger, et sa belle-mère Sofia, en haut à col mao bleu électrique, les ont salués et leur ont souri de bonne grâce devant des passants stupéfaits de les voir aussi détendues dans la rue piétonne de Blanquerna.

Les prochains rendez-vous publics de la famille royale espagnole à Majorque concernent la remise des trophées de la 38e Copa del Rey, qu'assurera samedi 3 août le roi Felipe, le gala donné en grande pompe le 7 août au palais de la Almudaina en l'honneur des instances des îles Baléares, où le couple royal devrait à nouveau être accompagné de la reine Sofia, et la rencontre de Felipe, Letizia, Leonor et Sofia avec les médias pour leur traditionnelle séance photo de l'été au palais de Marivent, dont la date n'a pas été communiquée.