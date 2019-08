Letizia d'Espagne : Son dernier look de vacances ne coûte que 60 euros

L'été semble décidément inspirer la reine des looks abordables. En vacances à Majorque, Letizia d'Espagne a fait une apparition remarquée le 1er août 2019, quelques heures après avoir encouragé son mari le roi Felipe VI lors de la 38e Copa del Rey qu'il dispute chaque année. Aux côtés de sa belle-mère la reine Sofia et de ses filles, les princesses Leonor et Sofia (13 et 11 ans), la reine Letizia est apparue tout sourire dans une tenue d'été à petit prix.

C'est habillée d'une combinaison verte en lin que l'épouse du roi a profité d'une virée au cinéma en famille pour aller voir Le Roi Lion, comme le rapporte Hola!. Une pièce estivale et élégante de chez Mango, toujours en vente au prix de 59,99 euros. L'ancienne journaliste de 46 ans a complété sa tenue au moyen d'une paire d'espadrilles compensées et d'un panier en osier porté épaule. Un nouvel ensemble qui s'ajoute ainsi à ses autres tenues tout aussi réussies qu'accessibles.