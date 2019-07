Letizia d'Espagne : Son dernier look d'été est français et soldé

En mai dernier, la mère de Leonor et Sofia (13 et 11 ans) avait déjà misé sur une création française en portant une robe imprimée Sandro pour un engagement royal à Madrid. Elle se trouve être une habituée des looks à prix doux et n'hésite d'ailleurs pas à faire les soldes. Le 16 juillet dernier, elle s'est illustrée dans une robe en tweed Zara lors d'un congrès organisé au palais de la Zarzuela à Madrid. A l'image de Kate Middleton, l'ancienne journaliste de 46 ans n'hésite pas à recycler une même tenue pour plusieurs événements officiels, comme le 8 juillet avec une robe brodée d'oiseaux de chez ASOS, déjà porté en novembre 2018. Elle possède également une robe en cuir noir & Other Stories, portée en février dernier.