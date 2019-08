Letizia d'Espagne, Leonor et Sofia : Tendres supportrices de Felipe à Majorque

Les vacances du roi Felipe VI d'Espagne, de la reine Letizia et de leurs filles Leonor, princesse des Asturies, et l'infante Sofia ont officiellement commencé : à peine arrivés à Palma de Majorque pour leur villégiature estivale habituelle, le couple royal et sa progéniture se sont montrés au Club nautique royal.

Au quatrième jour de compétition de la 38e Copa del Rey (Coupe du Roi), le souverain entrait en action à bord d'Aifos, le bateau armé par la Marine royale qu'il barre chaque année lors de cette épreuve phare qui a lieu pendant toute une semaine dans la baie de Palma (du 27 juillet au 3 août) et que toute la famille royale, dans le sillage du roi Juan Carlos qui y participa durant bien des années, suit avec fidélité. Felipe lui-même y a pris part en tant que compétiteur à l'âge de 16 ans et a depuis disputé pas moins de 32 éditions sur 37. Cet été, il a dû se contenter de prendre la compétition en cours de route, arrivé plus tard que d'habitude dans les Baléares (il y a atterri mardi 30 juillet, Letizia et les filles le lendemain) après avoir assuré de derniers engagements (essentiellement des audiences, notamment celle du nouveau président de la principauté des Asturies, Adrián Barbón, pendant que son épouse se rendait de son côté à la Bibliothèque nationale).

Letizia et leurs filles, fraîchement rentrées de leur colonie de vacances aux Etats-Unis - un camp d'été où elles se sont rendues pour la seconde année consécutive -, ont assisté à ses préparatifs et l'ont accompagné jusqu'au bateau avant de le laisser partir au large avec leurs bons voeux et des baisers d'encouragement. C'était la première fois que les trois femmes de la vie de Felipe étaient présentes à ses côtés dès son premier jour de course, et les manifestations de tendresse de la reine Letizia, sublime dans une robe blanche Adolfo Dominguez (marque grand public qu'elle semble avoir adoubée...) et des espadrilles compensées, ont fait une nouvelle fois sensation.

Pour sa première manche de l'édition 2019, le roi Felipe a mené Aifos 500 à la 6e place sur 14 embarcations dans sa catégorie, tandis que Letizia, Leonor et Sofia, après l'avoir laissé, visitaient les installations du Yacht Club Royal. Huitième du classement général à deux jours de la remise des trophées, que le souverain assurera cette année encore en personne, son équipage n'a déjà plus aucune chance de remporter pour la première fois la course. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle tentative !

Dans les prochains jours, la famille royale va pouvoir savourer quelques moments de quiétude au palais de Marivent, où aura lieu la rencontre usuelle avec la presse et la séance photo organisée à cette occasion. Un moment traditionnellement riche en ondes positives. Le couple royal donnera ensuite, le 7 août, son incontournable réception estivale en l'honneur des autorités des îles Baléares au palais de la Almudaina.