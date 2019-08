Letizia d'Espagne : Soirée danse classique avec ses filles et la reine Sofia

Cet été encore, l'Espagne fait partie des destinations de vacances préférées des stars ! Caroline Receveur, Eva Longoria et Emily Ratajkowski y ont récemment été aperçues. La reine Letizia d'Espagne y est restée pour l'été, et passe du bon temps avec ses deux filles et sa belle-mère, la reine Sofia.

La reine Letizia, ses filles Leonor et Sofia (âgées de 13 et 11) et sa belle-mère, la reine Sofia, ont jeté à l'encre à Majorque. La petite bande était de sortie ce vendredi 2 août 2019 et a profité d'une soirée culturelle, la deuxième de la semaine, après leur sortie cinéma !

La maman, les filles et leur grand-mère se sont rendues à l'Auditorium de Palma. Elles ont assisté à une représentation du spectacle de danse classique du Lac des cygnes, par Tchaïkovsky. Habillée d'une robe rayée à fines bretelles blanche et bleue, la reine Letizia a adressé un irrésistible sourire aux photographes présents à l'entrée de la salle de spectacle, en réponse à leur déferlante de flashs.

Le 1er août 2019, Felipe d'Espagne avait pu compter sur le soutien de sa reine et ses deux princesses. Letizia, Leonor et Sofia s'étaient rendues au Club nautique royal de Palma, où se déroulait le quatrième jour de compétition de la 38e Copa del Rey (Coupe du Roi).

Le roi Felipe entrait en action à bord d'Aifos, le bateau armé par la Marine royale.