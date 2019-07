Caroline Receveur maman sexy à Ibiza : son bikini trop petit fait jaser

Caroline Receveur sait comment profiter de la vie et le montre sur ses réseaux sociaux !

Actuellement en vacances en Espagne à Ibiza avec son chéri Hugo Philip et leur fils Marlon (1 an), l'ex-candidate de télé-réalité devenue femme d'affaires et influenceuse vient de publier une photo qui n'est vraiment pas passée inaperçue. Sur celle-ci, Caroline Receveur (31 ans) prend la pose allongée en bikini jaune fluo au bord d'une piscine – une piscine vide, précisons-le – et affiche un haut de maillot légèrement trop petit laissant apparaître la naissance de ses seins. "Moi et encore moi", a-t-elle simplement écrit en légende alors que l'on pouvait apercevoir une statue, sorte de Bouddha, dans la même position juste derrière elle.

Inévitablement, le cliché a aussitôt attiré des dizaines de milliers de likes... et surtout de très nombreux commentaires d'internautes pointant du doigt le fait que ce haut de bikini n'était pas forcément complètement à sa taille. "Pourquoi sur elle ça ne fait pas cagole ?", a résumé avec bienveillance une certaine Anna.

Trois jours plus tôt, Caroline Receveur prenait déjà la pose en bikini blanc pour le plus grand bonheur de ses 3,3 millions d'abonnés. La veille, c'était cette fois en bord de mer avec le petit Marlon que la starlette mettait tout le monde d'accord. Il faut dire que le garçonnet était tout mignon pour sa première promenade en bord de mer !

Hugo Philip a de son côté pris la pose avec sa chérie afin de lui déclarer pudiquement sa flamme...