Felipe VI d'Espagne: Seul avec sa fille Sofia à l'hôpital, pour ménager son père

Opéré du coeur samedi 24 août 2019 et sorti des soins intensifs trois jours plus tard, le roi Juan Carlos Ier d'Espagne poursuit sa convalescence, récupérant d'un triple pontage coronarien. Il prend son mal en patience avec son inaltérable bonne humeur et son sens de l'humour, comme l'a souligné à plusieurs reprises son fils le roi Felipe VI, en attendant de pouvoir enfin regagner son domicile, au palais de la Zarzuela, à quelques kilomètres de l'hôpital universitaire Quiron Salud de Pozuelo de Alarcon où il a été pris en charge.

D'ici-là, l'ancien monarque peut compter sur des visites régulières pour rythmer ses journées, entre ses promenades dans sa chambre et ses séances de physiothérapie respiratoire. Mercredi 28, par exemple, il avait eu successivement la compagnie de son épouse la reine Sofia, présente chaque jour, dans la matinée, celle de sa fille aînée l'infante Elena, venue à l'heure du déjeuner (sans ses enfants Felipe et Victoria, cette fois), de son fils Felipe, à nouveau et seul, mais aussi d'amis tels que Cesar Alierta, patron du groupe Telefonica.

Jeudi 29 août, le roi Felipe VI faisait sa visite quasi quotidienne avec seulement sa fille cadette, l'infante Sofia, deux jours après une visite en famille en compagnie de Letizia et de leur aînée la princesse Leonor des Asturies. Intrigués, les journalistes qui campent devant l'établissement hospitalier n'ont pas manqué de lui demander, juste avant leur départ, pourquoi ils n'étaient que tous les deux : "La reine et Leonor viendront demain [vendredi 30 août, NDLR], nous faisons en sorte de venir à tour de rôle parce qu'étouffer le patient n'est pas bon non plus", a-t-il expliqué. Et s'il a répété que tout le monde avait hâte de voir Juan Carlos rentré à la maison, il a aussi fait savoir que le corps médical n'avait pour le moment pas encore programmer de date de sortie.

Pour autant, le processus de récupération se poursuit sans complication. Les résultats des contrôles post-opératoires sont satisfaisants et la voie veineuse centrale ainsi que les fils de stimulation cardiaque ont été retirés, avait indiqué la porte-parole de l'hôpital juste avant la visite royale. "Les nouvelles sont bonnes, tout se passe très bien, a confirmé Felipe. N'importe quelle opération est impressionnante, et au coeur encore plus, mais tout va bien."

Samedi 31 août, le roi Felipe VI ne sera pas en mesure de passer du temps avec son père puisqu'il se trouvera à Oslo à l'occasion de la confirmation de la princesse Ingrid Alexandra de Norvège, fille du prince héritier Haakon, dont il est le parrain. Le prince héritier Frederik de Danemark et la princesse héritière Victoria de Suède, également parrain et marraine, y sont attendus.