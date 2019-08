Princesse Victoria : Sa robe au Junior Water Prize, c'est la mer à voir !

Sur la lancée de sa sortie marine quelques jours plus tôt, l'héritière du trône a totalement embrassé la cause de l'eau à l'occasion de la remise du Stockholm Junior Water Prize dont elle est la marraine... Jusqu'au bout du look !

Après avoir lancé le 22 août sa rentrée en se penchant une fois de plus au chevet de la mer Baltique, dont elle encourage de multiples actions de préservation, la princesse héritière Victoria de Suède apportait une fois encore, mardi 27 août 2019, son patronage au Stockholm Junior Water Prize, qui récompense les projets les plus prometteurs de jeunes scientifiques en herbe en matière d'utilisation de l'eau. À lire aussi Cate Blanchett, sa dernière exigence à Cannes : Voir la robe de Meghan Markle ! Mariage de la princesse Eugenie : La mariée radieuse en robe Peter Pilotto Mariage de la princesse Eugenie : Une seconde robe audacieuse Marraine depuis 1994 de ce prix scientifique international mettant en compétition des étudiants de 15 à 20 ans venus du monde entier, dans le cadre de la Semaine internationale de l'eau (25-30 août) et sous l'égide de l'Institut international de l'eau de Stockholm, la future reine de Suède a eu le plaisir de couronner le projet défendu par une jeune Australienne, Macinley Butson, laquelle a eu l'idée d'une vignette autocollante permettant de mesurer le niveau d'UV nécessaire pour la décontamination de l'eau par rayonnement solaire afin de la rendre potable. Une idée qui lui a valu les louanges de l'Institut et les félicitations de l'héritière du trône, qui a par ailleurs remis un diplôme d'excellence à la Britannique Diana Virgovicova pour avoir découvert un nouveau photocatalyseur pouvant être utilisé contre la pollution de l'eau. Totalement dans le thème, la princesse Victoria portait pour l'occasion une étonnante robe bleue imprimée d'un motif photographique reproduisant la surface de la mer ! Une tenue originale et remarquable sortie des ateliers de la marque Maxjenny, basée à Copenhague. Victoria, qui portait quelques jours plus tôt des sneakers d'une autre marque fameuse – by Malene Birger – du pays de la princesse Mary, aurait-elle commencé à préparer sa visite diplomatique de deux jours, mi-septembre, au Danemark avec le prince Daniel ? La marque de Maxjenny Forslund s'est en tout cas félicitée de cette belle inspiration de la princesse, révélant que la photo utilisée représentait précisément la mer Baltique, du côté d'Österlen en Scanie, où la styliste a passé son enfance. "Magnifique !"

Le lendemain, mercredi 28 août, la princesse héritière réapparaissait vêtue d'une robe orangée au côté de son père le roi Carl XVI Gustaf de Suède pour prendre part au grand symposium du Stockholm Water Prize, attribué cette année au Dr Jackie King, qui a contribué à mettre en lumière la valeur des rivières et des fleuves. Samedi, Victoria de Suède se rendra à Oslo pour assister à la confirmation de la princesse Ingrid Alexandra de Norvège, sa filleule.

