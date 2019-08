Princesse Victoria : Une rentrée stylée, en mer et en baskets

C'est avec de belles couleurs que la princesse Victoria de Suède a fait sa (pré-)rentrée, jeudi 22 août 2019. Disparue pendant un mois et demi suite aux traditionnelles festivités, le 14 juillet, de son 42e anniversaire sur l'île d'Öland, l'héritière du trône a mis un terme officiel à ses vacances en famille en réapparaissant bien bronzée et radieuse pour une visite du centre maritime de Simrishamn, dans le Sud du pays, et de la société Simris Alg dans le village voisin de Hammenhög.

Très chic dans un look tendance littoral composé d'une veste bleue à rayures blanches de la marque Lexington, d'un pantalon et d'un haut blancs, et de lunettes Michael Kors, la princesse Victoria a vite troqué les escarpins à talons carrés Rizzo qu'elle portait à son arrivée contre des sneakers blanches Malene Birger (marque danoise adoubée notamment par la princesse Mary, un bon point avant sa mission diplomatique prévue à Copenhague au mois de septembre). Une option beaucoup plus sûre pour embarquer à bord d'un bateau des gardes-côtes en compagnie d'un d'entre eux, Patrik Linden, et du chef de l'autorité maritime, Jakob Granit, avec lequel elle a abordé l'un des principaux points de sa visite : les filets fantômes. Le Centre maritime de Simrishamn a en effet rejoint un programme financé par l'Union européenne qui tente de remédier en mer Baltique au fléau de ces filets de pêche perdus par les chalutiers, qui continuent à emprisonner des poissons, condamnés à mort au fond des eaux.

Dans la salle des commandes, Victoria de Suède, qui prend très régulièrement des engagements liés à la préservation de la Baltique, s'est fait expliquer les moyens mis en oeuvre pour cartographier et récupérer ces épaves de filets tueurs, et s'est informée par la même occasion sur les opérations de nettoyage de l'épave du Villon, un cargo qui s'est abîmé en mer en 1986.

Nouvelle collaboratrice pour l'héritière du trône

Après une séance photo très glamour à la proue du navire des gardes-côtes, la fille du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède, lesquels ont connu un été marqué par plusieurs deuils, s'est intéressée à une autre utilisation des ressources marines : dans les locaux de l'entreprise Simris Alg, elle s'est penchée sur la production d'algues servant à la fabrication de compléments alimentaires. La suite immédiate de son programme restait dans le domaine de l'eau et de la préservation de cette ressource, puisqu'elle remettait les 27 et 28 août, comme chaque année, le Prix de l'eau de Stockholm et sa version junior, avant de partir le 31 août assister à la confirmation, à Oslo, de sa filleule la princesse Ingrid Alexandra de Norvège.

Alors que sa fille la princesse Estelle reprend le chemin de l'école, la princesse héritière Victoria attaque la rentrée avec un nouveau bras droit : au cours de l'été, Karolin A. Johansson, qu'on pouvait encore voir en juillet à ses côtés à la Villa Solliden en train de collecter les présents apportés par le public pour son anniversaire, a quitté ses fonctions de surintendante. Elle est remplacée par Lena Bartholdson, 49 ans, qui a commencé sa mission lundi 26 août et sera responsable du programme officiel de la princesse. À noter que ce n'est pas le seul changement important au sein de la cour, puisque le roi a également nommé un nouveau surintendant général, Göran Lithell, qui prend le relais de Lars-Erik Tindre.