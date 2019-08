Carl XVI Gustaf et Silvia de Suède : Le couple royal endeuillé coup sur coup

Quatre décès dans leur entourage en quatre mois : le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède n'ont pas été épargnés par le sort cette année... Déjà chagrinés par la disparition en avril du grand-duc Jean de Luxembourg, auquel le monarque scandinave a rendu hommage, puis par celle, en mai, du milliardaire philanthrope Jonas af Jochnik, fondateur d'Oriflame Cosmetics auquel ils avaient l'an passé eu le plaisir de remettre la médaille royale, le souverain et son épouse ont appris au cours de l'été d'autres mauvaises nouvelles.

Le 17 juin 2019, un terrible orage faisait en Suisse une victime : Ann-Christine – dite "Anki" – Wallenberg, une Suédoise de 68 ans, trouvait la mort, piégée dans le naufrage de son voilier sur le lac Léman, au large de Vésenaz, non loin de Genève. Elle était depuis les années 1980 une très proche amie du couple royal et avait accueilli chez elle à Londres pendant près d'un an au début des années 2000 la princesse Madeleine, benjamine des trois enfants, dans le cadre de ses études universitaires. Gage de l'affection qui les liait, au point qu'Anki avait assisté en 2013 au mariage de la princesse Madeleine et de Christopher O'Neill, la princesse était présente au côté de sa mère la reine Silvia le 19 juillet à Dalaro, en Suède, lors des obsèques de la défunte. D'ordinaire totalement mutique sur des sujets privés tels que celui-ci, la cour suédoise, par la voix de sa porte-parole Margareta Thorgren, avait fait savoir que le roi et la reine avaient été très affectés par cette disparition tragique.

Deux mois après cette mauvaise nouvelle, Carl XVI Gustaf et Silvia de Suède apprenaient la mort d'un autre ami très cher, qui faisait lui aussi partie de leur cercle d'intimes depuis près de quarante ans : Egon Zimmermann, ancien champion olympique et champion du monde (1964) de descente, s'est éteint le 23 août à l'âge de 81 ans à Lech am Alberg, sa ville natale – station du Tyrol que fréquente la famille royale néerlandaise. Là encore, Margareta Thorgren a été autorisée à communiquer la grande tristesse du roi et ses pensées à la famille du défunt. Egon Zimmermann avait été marié à Charlotte Klingspor, l'une des meilleures amies de la reine Silvia, qui avait naturellement assisté avec Carl Gustaf aux noces en 1981. Leur amitié avec Egon avait survécu au divorce du couple puis à la mort prématurée de Charlotte, en 2005 à 55 ans, et l'ancien skieur alpin prenait régulièrement part à des événements en leur compagnie : il se trouvait par exemple avec eux en 2015 aux sports d'hiver à Klosters lorsque la reine Silvia s'était blessée à l'épaule et avait dû se faire opérer à Davos, et il prenait part l'année suivante à la fête du 70e anniversaire de Carl Gustaf. Il souffrait ces dernières années de sclérose en plaques.