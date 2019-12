Kate Middleton maman fusionnelle ? Son petit Louis est une vraie glue !

Cette visite dans une ferme de Noël était l'occasion idéale pour Kate Middleton de se laisser aller à quelques confidences sur ses enfants. Le 4 décembre 2019, la duchesse de Cambridge s'est rendue à la Peterley Manor Farm (dans le Buckinghamshire) pour y rencontrer les membres de Family Action, une organisation venant en aide aux familles en difficulté dont elle est la nouvelle marraine royale. L'occasion pour la Britannique de 37 ans de donner des nouvelles de son cadet, Louis, 1 an.

Comme l'a rapporté Hello!, Kate Middleton discutait avec des familles soutenues par l'association lorsqu'un petit garçon a attiré son attention en levant sa main en l'air et criant, "Moi, moi !". Amusée, l'épouse du prince William a alors répondu : "Tu me rappelles mon petit Louis qui dit tout le temps, 'Moi, moi, moi' et veut me suivre partout." Une brève confidence qui témoigne de la jolie complicité qui lie la duchesse de Cambridge à son troisième enfant, le petit frère de George (6 ans) et Charlotte (4 ans).