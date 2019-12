Kate Middleton : Look de Noël réussi pour choisir son sapin

En attendant le retour du prince William de son voyage au Koweït, Kate Middleton multiplie les apparitions en solo. Au lendemain de la réception organisée par la reine au palais de Buckingham, en marge du sommet de l'OTAN, la duchesse de Cambridge est apparue en pleine forme pour une nouvelle sortie festive ce 4 décembre 2019. La Britannique de 37 ans s'est rendue dans le Buckinghamshire pour visiter une ferme.

Parfaitement dans l'esprit de Noël avec son look vert et rouge, Kate Middleton a joyeusement pris part à ce nouvel engagement officiel, le premier en tant que marraine royale de Family Action, une organisation qui vient en aide aux familles dans la difficulté. Ce mercredi, le palais de Kensington a en effet publié un communiqué annonçant que la reine a chargé la duchesse de Cambridge de reprendre ce rôle qu'elle occupait depuis soixante-cinq ans. C'est donc dans la bonne humeur que la mère de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) a visité l'atelier des elfes et aidé à choisir des sapins de Noël.