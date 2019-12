Kate Middleton et Melania Trump réunies : looks colorés à Buckingham

Dorures, champagne et chandeliers : cette grande réunion anniversaire ne s'est pas déroulée sans une certaine tension entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Lors de leur entrevue en tête-à-tête plus tôt ce mardi, les deux dirigeants sont en effet revenu sur les propos du président français qui, dans une interview accordée au journal The Economist le 7 novembre dernier, avait estimé que l'OTAN était en état de "mort cérébrale". Ce à quoi son homologue américain lui a répondu hier après-midi : "Vous ne pouvez pas faire ce genre de déclaration contre l'OTAN. C'est très irrespectueux." Ce 27e sommet de l'Alliance atlantique s'achève ce 4 décembre.