Meghan Markle et Harry aux Etats-Unis : Leur 1er Thanksgiving avec Archie

Le duc et la duchesse de Sussex se seraient bel et bien envolés pour les Etats-Unis. Dans un nouvel épisode de son podcast The HeirPod mis en ligne le 29 novembre 2019, le spécialiste royal Omid Scobie a confirmé que le prince Harry, Meghan Markle et leur fils Archie (7 mois) ont célébré Thanksgiving outre-Atlantique. Comme l'avait annoncé le palais de Buckingham, la jeune famille s'accorde une pause de six semaines loin des médias et de tout engagement royal.

"Les Sussex sont loin, ils font une pause jusqu'à Noël. Ils ont fêté Thanksgiving en privé avec la famille proche (...). C'est un voyage prolongé", a précisé le correspond royal, toujours bien renseigné. Pour leur premier Thanksgiving à trois avec Archie, Meghan Markle et Harry, 38 et 35 ans, auraient donc posé leurs valises à Los Angeles, pour passer du temps avec Doria Ragland, la mère de la duchesse. L'ex-actrice de Suits pourrait bien en profiter pour revoir quelques amis américains.

Il faudra donc attendre les fêtes de fin d'année pour éventuellement revoir les Sussex. Rien n'est encore certain puisque le couple a déjà annoncé sa décision de ne pas prendre part au traditionnel Noël de la famille royale à Sandringham. Un choix qui aurait certes reçu le feu vert de la reine Elizabeth II, mais qui renforce les rumeurs voulant que le prince Harry et Meghan Markle soient de plus en plus isolés. Leur interview événement diffusée en septembre dernier sur ITV News, dans laquelle ils évoquaient ouvertement leurs difficultés à gérer la pression médiatique, n'aurait pas arrangé leurs relations avec le reste de la famille royale, peu habituée à ce genre de déballage sentimental.