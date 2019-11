Kate Middleton révèle le talent caché de George et Charlotte, jeunes acrobates

Il n'est pas rare d'entendre le duc et la duchesse de Cambridge livrer quelques anecdotes familiales lors d'événements publiques. Ainsi, on a récemment appris que Kate Middleton est fan de l'émission Danse avec les stars, que la petite Charlotte aime les licornes, jouer avec du slime et manger épicé, que le petit Louis (1 an) est du genre remuant, que George a hérité de la passion de Diana pour la danse classique, que le prince William déteste faire des queues de cheval à sa fille...