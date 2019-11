Kate Middleton divine avec William au gala Royal Variety, leurs enfants frustrés

Alors que Meghan Markle a disparu de la circulation pour les prochaines semaines et que le prince Harry s'est acquitté de sa dernière mission avant de se consacrer à son épouse et leur fils Archie à l'occasion d'une longue pause, Kate Middleton et le prince William battent le pavé en ce mois de novembre, au rythme de plusieurs apparitions officielles par semaine.

Lundi 18 novembre 2019, c'est un rendez-vous incontournable de la fin d'année qui attirait le duc et la duchesse de Cambridge hors des murs du palais de Kensington et entre ceux du Palladium Theatre de Londres : la Royal Variety Performance. Prenant le relais du duc et de la duchesse de Sussex, qui représentaient en 2018 la famille britannique au même en droit et dans les mêmes circonstances, William et Catherine assistaient pour la troisième fois (après 2014 et 2017) au fameux spectacle de variétés donné au profit de l'association Royal Variety Charity, organisme dont la reine Elizabeth II est la marraine à vie et qui s'emploie à épauler les professionnels du monde du divertissement face à des difficultés comme la maladie ou la pauvreté et porte assistance aux doyens, grâce à un hébergement en maison de repos ou une assistance à domicile. Des enfants de la maison de repos Brinsworth House étaient justement présents pour remettre à William et Kate des fleurs issues du jardin du foyer ainsi qu'un programme.

Trois jours après son déplacement, en tailleur violet Oscar de la Renta, dans un hôpital du Norfolk, la duchesse Catherine, 37 ans, s'en était remise à l'une de ses griffes fétiches pour les grandes occasions, se présentant au Palladium dans une robe longue en dentelle noire Alexander McQueen pas sans rappeler notamment la création Alice Temperley qu'elle avait portée en janvier 2012 à l'avant-première londonienne du film War Horse de Steven Spielberg. Parée de bijoux Erdem – un autre créateur pour lequel elle a de longue date rendu évidente son inclination -, la maman du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis de Cambridge, à la silhouette toujours aussi élancée, a su parfaitement capter l'attention des photographes, une fois encore. En 2017, elle avait brillé – littéralement – dans une robe Jenny Packham parsemée de sequins et de fleurs brodées, trois ans après des débuts plus prudents dans une robe noire par Diane von Furstenberg.

"Il y a école !" : les enfants Cambridge privés de sortie...

La présence du couple princier a été saluée avec humour par le tandem d'animateurs formé par Rob Beckett et Ramesh Ranganathan, qui ont plaisanté sur la "soirée en amoureux" que s'offraient le duc et la duchesse de Cambridge sans leurs trois enfants alors que les caméras de télévision captant l'événement s'attardaient sur eux, en train de rire. Le prince a alors répondu à la boutade en feignant comiquement d'être soudainement très sérieux.

Cette année, William et Kate ont vu se produire sur scène, depuis leurs fauteuils au balcon dans la loge royale, le chanteur écossais Lewis Capaldi, révélation mondiale du moment avec son tube Someone You Loved, Robbie Williams, qu'on ne présente plus, Emeli Sande et le Manchester's Bee Vocal Choir ou encore la troupe du spectacle musical Mary Poppins, qui s'apprêtait à jouer sa première représentation juste après le même soir sur les planches du Théâtre Prince Edward. Avant de filer, ils ont toutefois eu le temps de rencontrer le duc et la duchesse de Cambridge, William confiant avec enthousiasme adorer Mary Poppins. Sans doute leurs enfants auraient-ils adoré cet aperçu de la comédie musicale...

D'ailleurs, la duchesse Catherine a effectivement admis, lors d'une conversation en coulisses avec l'iconique chanteuse Petula Clark, que les petits Cambridge étaient "très excités" de savoir que leurs parents sortaient pour voir un spectacle avec du chant et de la danse et auraient bien voulu en être. "Non, pas un soir où il y a école le lendemain !", a objecté Kate. Il va falloir tout leur raconter !