Kate Middleton radieuse en rose : crinière au vent et tailleur recyclé

La duchesse du recyclage a encore frappé ! De sortie le 15 novembre 2019 dans le Norfolk, Kate Middleton a misé sur un look haut en couleur pour visiter le nouvel hôpital de bienfaisance The Nook. L'occasion pour l'épouse du prince William de ressortir son ensemble deux-pièces signé Oscar de la Renta.

Ce n'est pas la première fois que la Britannique de 37 ans mise sur cette tenue éclatante du créateur américain : déjà en janvier dernier, elle avait fait ses preuves lors d'une visite de la Royal Opera House de Londres. Avant ça, la duchesse de Cambridge l'avait porté en 2017 pour une conférence sur la santé. Pour compléter son look, elle a opté pour une pochette noire Aspinal, une marque qu'elle affectionne, ainsi que sur des escarpins noirs Gianvito Rossi déjà vus en début de semaine. Mais cette fois-ci, aucun accident de chaussure à déplorer !

C'est en tant que marraine des hôpitaux pour enfants d'Est-Anglie que la duchesse de Cambridge s'est rendue à Norwich ce vendredi. En solo, la mère de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) est allée à la rencontre de jeunes patients et familles soutenus par l'Eastern Anglia's Hospices (EACH). Avec un large sourire bienveillant, Kate Middleton a échangé avec plusieurs jeunes fans, dévoilé une plaque d'inauguration et effectué un tour de ce nouvel établissement hospitalier qui a nécessité deux ans de travaux et près de 11,7 millions d'euros.

Le service de soins comprend des soins infirmiers spécialisés, des soins infirmiers axés sur la gestion des symptômes, des activités de bien-être, des thérapies, des conseils et des services de bénévolat au domicile familial, répondant tous aux besoins individuels de l'enfant, de l'adolescent et de toute la famille.